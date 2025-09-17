Régimen cubano despide a Ricardo Cabrisas con funeral en el Consejo de Ministros

Vídeos relacionados:
El gobierno cubano despidió este miércoles al viceprimer ministro Ricardo Cabrisas, con un homenaje fúnebre realizado en la sede del Consejo de Ministros, institución en la que trabajó durante décadas como uno de los negociadores más influyentes de la diplomacia económica del régimen.
A la ceremonia asistieron el gobernante Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero, así como dirigentes del Partido Comunista y miembros del aparato gubernamental.
El General de Ejército Raúl Castro envió una ofrenda floral, gesto que subraya el lugar privilegiado que ocupó Cabrisas dentro de la élite política cubana.
Llamó la atención una larga fila de personas esperando afuera del edificio para entrar al funeral.
Según la cuenta de la Presidencia en X, el acto se desarrolló en un ambiente solemne, marcado por recuerdos de su larga vida "dedicada a la Revolución".
Un pilar del aparato económico del régimen
Fallecido el martes a los 88 años, Cabrisas dedicó gran parte de su existencia a la estructura estatal y diplomática de la Isla.
En 2019 fue nombrado viceprimer ministro, cargo que desempeñó hasta sus últimos días, tras haber ocupado antes responsabilidades clave.
Entre 1980 y 2000 se desempeñó como ministro de Comercio Exterior.
Más tarde, entre 2008 y 2019, fue vicepresidente del Consejo de Ministros, y de 2016 y 2018 asumió además la cartera de Economía y Planificación.
En 2024 lo sustituyeron como ministro de Comercio Exterior, sin una explicación oficial a la población.
Sin embargo, en enero de este año el gobierno tuvo que echar mano a su experiencia y volvió a ser protagonista de las negociaciones con el Club de París para refinanciar la deuda externa de la Isla, una muestra de su rol indispensable en la gestión de las finanzas internacionales.
Trayectoria política
Figura clave en la red de relaciones económicas internacionales de La Habana, Cabrisas presidió durante años comisiones intergubernamentales con países aliados, convirtiéndose en interlocutor de confianza de gobiernos que respaldaron al régimen.
Militante disciplinado, integró el Comité Central del Partido Comunista y fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Hasta su fallecimiento, seguía participando en actividades políticas y reuniones de alto nivel, pese a su avanzada edad y su bajo perfil mediático en los últimos años.
Reacciones oficiales y silencio sobre las causas de muerte
El propio Díaz-Canel anunció su fallecimiento a través de X, calificándolo de "hombre ejemplar".
En su mensaje, subrayó la entrega de Cabrisas a la Revolución y lo presentó como un símbolo de lealtad al proyecto político vigente.
El gobierno, sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre las causas de la muerte, limitándose a resaltar su "vida de servicio" y su fidelidad al sistema.
Con el funeral celebrado en el Consejo de Ministros, la cúpula cubana cierra un capítulo en el que se despide a uno de sus negociadores más longevos y discretos, cuya influencia se mantuvo intacta durante más de medio siglo en las esferas más altas del poder.
