Livia Brito se tomó un merecido descanso y eligió la playa como destino para desconectarse de la rutina. La actriz cubana compartió en Instagram varias imágenes donde se le ve disfrutando del sol y el mar, y una vez más dejó claro por qué es considerada una de las mujeres más atractivas del espectáculo.

En bikini y con el océano de fondo, Livia lució una figura escultural y un abdomen perfectamente definido, fruto de una rutina de ejercicios que salta a la vista. En otra foto, posó frente al espejo con una falda playera que acentuó aún más su silueta tonificada.

“Siempre intento irme de vacaciones cuando termino un proyecto y ya era justo y necesario”, escribió la protagonista de La Piloto, quien contó que este viaje fue aún más especial por haberlo compartido con su madre.

Aunque el mensaje estuvo cargado de ternura, fue su figura en traje de baño la que se robó el protagonismo. En los comentarios, sus seguidores no escatimaron elogios y resaltaron su belleza, disciplina y carisma. “La mujer más hermosa”, “una diosa”, “increíble”, “eres toda tu belleza” y “el abdomen más envidiable de Instagram” fueron solo algunas de las frases que inundaron la publicación.

A sus 39 años, Livia Brito demuestra que está en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesional, y sus seguidores no solo celebran su trabajo, sino también el estilo de vida saludable que la mantiene deslumbrante.

