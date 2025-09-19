Afectados por comida en mal estado en tren a La Habana reciben alta médica

La crisis evidenció la precariedad en el transporte y la alimentación en viajes nacionales

Los pasajeros intoxicados en el tren extra número 18 que cubría la ruta Manzanillo-Bayamo-La Habana recibieron hoy el alta médica en Villa Clara, tras un episodio de intoxicación alimentaria que expuso otra de las múltiples facetas de la precariedad del transporte ferroviario en Cuba.

Todos los pacientes bajo observación fueron dados de alta a las nueve de la mañana de este viernes, luego de una nueva evaluación médica, explicó el doctor Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos en Villa Clara.

Las primeras investigaciones apuntan como origen del incidente a un alimento consumido durante el trayecto. Muestras fueron enviadas a laboratorio y los resultados definitivos demorarán entre 24 y 72 horas, informó a través de su perfil en Facebook, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

Mientras tanto, los pasajeros afectados fueron trasladados en ómnibus hacia La Habana, según confirmó el delegado del transporte en Villa Clara, Juan Carlos Ferriol.

Asimismo, el titular de Transporte agradeció la atención del personal de salud y la solidaridad de los vecinos del poblado de Jicotea, Jicotea, en el municipio de Ranchuelo, quienes asistieron a los afectados durante la emergencia. También destacó la cobertura mediática y la actuación de las autoridades.

Aunque el gobierno intentó resaltar la respuesta institucional, el episodio vuelve a dejar en evidencia la vulnerabilidad de los servicios de transporte y alimentación en viajes nacionales, donde la improvisación y el deterioro estructural se han vuelto regla.

En un post anterior, Rodríguez Dávila señaló que a su arribo a la Estación Central de La Habana, alrededor de la medianoche del jueves, los pasajeros fueron trasladados en ómnibus hacia sus municipios de residencia, con la participación de autoridades provinciales y de la Empresa de Transporte de la capital.

Apuntó que se mantuvieron disponibles unidades del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas), aunque no fue necesario utilizarlas, ya que se comprobó que ni pasajeros ni tripulantes presentaban afectaciones adicionales a su salud.

Subrayó que “un evento como este no debe ocurrir, menos en los momentos que se materializan decisiones en función de mejorar la alimentación en los trenes nacionales de pasajeros”.

Por ello, además de reiterar las disculpas a los afectados prometió medidas adicionales para evitar la repetición de este tipo de hechos y mejorar el servicio ferroviario, mientras continúan las investigaciones a cargo de los entes especializados para determinar las causas.

La víspera, un brote diarreico obligó a detener de emergencia el tren extra número 18, luego de que varios pasajeros presentaran síntomas de intoxicación alimentaria en plena travesía.

Según el parte oficial, de inmediato se activaron los protocolos de la Dirección Provincial de Salud; 653 pasajeros fueron pesquisados y 25 trasladados a hospitales: 20 adultos y cinco niños.

Los pequeños fueron ingresados en el hospital pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara, mientras que los adultos fueron llevados al hospital provincial Arnaldo Milián Castro.

