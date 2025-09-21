Yandy Díaz llega a los 100 jonrones en Grandes Ligas y consolida su legado

Vídeos relacionados:

El cubano Yandy Díaz alcanzó la cifra de 100 cuadrangulares en Grandes Ligas, en medio de una temporada inolvidable en la que ha establecido marcas personales con 25 jonrones y 83 carreras impulsadas.

Conocido como “El Caki”, Díaz ha pasado de ser un bateador subestimado en sus inicios a convertirse en uno de los jugadores más consistentes y respetados de su generación, consolidándose como figura clave en la ofensiva de los Tampa Bay Rays, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

De hecho, en este momento, batea para .302 -séptimo mejor promedio en el campeonato, y su OPS se sitúa en .856, según las estadísticas del sitio especializado ESPN.

De la constancia al estrellato

El desempeño de Yandy destaca por su disciplina en el plato, su capacidad de contacto y un poder que ha ido creciendo temporada tras temporada. Su evolución lo coloca hoy en la lista de los bateadores cubanos más productivos en MLB, con una carrera que sigue en ascenso.

El hito de los 100 jonrones no solo corona su mejor campaña hasta la fecha, sino que confirma que Díaz es ya uno de los referentes cubanos en la gran carpa, junto a nombres como Yordan Álvarez, Luis Robert Jr. o Randy Arozarena.

