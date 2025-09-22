El pelotero cubano José “Candelita” Iglesias triunfa con su nueva canción

El pelotero cubano José Iglesias, conocido como “Candelita”, presentó su nuevo sencillo “Nadie Sabe Na”, que rápidamente se ha convertido en el himno de los Padres de San Diego, su actual equipo en Grandes Ligas.
En la red social Instagram, el versátil infielder escribió: "Esta canción y este momento significan mucho para mí, porque no se trata solo de música ni de deporte, sino de vida, de unión, de buena vibra y de amor".
En declaraciones al programa El Gordo y la Flaca, el nacido en San José de las Lajas recordó los buenos momentos vividos el año pasado cuando vestía el uniforme de los Mets de Nueva York, y el éxito de “OMG”, un tema que alcanzó el número 1 del Billboard Latin Digital Song Sales.
Pletórico de orgullo, destacó aquellos días que le abrieron las puertas a nuevas colaboraciones, entre ellas: “Gustazo”, junto a Gente de Zona, y “Roto”, con La Adictiva, fusionando su estilo con el regional mexicano. Además, grabó el remix de “OMG”, con Pitbull y Silvestre Dangond.
El nuevo sencillo suma más de seis millones de reproducciones en YouTube en tan solo dos semanas.
Estas producciones consolidaron a Iglesias como un artista emergente con proyección internacional, sin dejar de lado su carrera en el béisbol.
Lo más leído hoy:
Protagonista en el terreno y en la música
En 2025, Iglesias se incorporó a los Padres, donde ha aportado su experiencia como infielder en una temporada clave. El equipo marcha segundo en la División Oeste de la Liga Nacional, a solo 2.5 juegos de los Dodgers, y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.
Con “Nadie Sabe Na”, Iglesias une sus dos pasiones: el béisbol y la música, proyectando un mensaje de resiliencia que conecta tanto con sus compañeros de equipo como con los fanáticos.
Preguntas frecuentes sobre José "Candelita" Iglesias y su carrera en el béisbol y la música
¿Cuál es el nuevo sencillo de José "Candelita" Iglesias y cómo ha sido recibido?
El nuevo sencillo de José "Candelita" Iglesias se titula "Nadie Sabe Na" y rápidamente se ha convertido en el himno de los Padres de San Diego. La canción ha acumulado más de seis millones de reproducciones en YouTube en tan solo dos semanas, consolidando a Iglesias como un artista emergente con proyección internacional.
¿Cómo combina José Iglesias su carrera en el béisbol con su pasión por la música?
José Iglesias ha logrado unir sus dos pasiones, el béisbol y la música, proyectando un mensaje de resiliencia que conecta tanto con sus compañeros de equipo como con los fanáticos. En 2025, se incorporó a los Padres de San Diego, donde ha aportado su experiencia como infielder, mientras continúa su carrera musical con nuevos sencillos y colaboraciones.
¿Qué logros ha tenido José Iglesias en su carrera musical hasta ahora?
José Iglesias ha tenido varios logros en su carrera musical, incluyendo el éxito de su tema "OMG", que alcanzó el número 1 del Billboard Latin Digital Song Sales. También ha colaborado con artistas como Gente de Zona y La Adictiva, y ha grabado el remix de "OMG" junto a Pitbull y Silvestre Dangond.
¿Cuál ha sido el desempeño de José Iglesias en la temporada 2025 de la MLB?
En la temporada 2025, José Iglesias se ha incorporado a los Padres de San Diego, donde ha aportado su experiencia como infielder. Aunque ha enfrentado dificultades con su rendimiento ofensivo en comparación con 2024, ha demostrado su capacidad de decisión en momentos críticos, como su reciente walk-off contra los Royals de Kansas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.