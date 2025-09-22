El pelotero cubano José “Candelita” Iglesias triunfa con su nueva canción

El pelotero cubano José Iglesias, conocido como “Candelita”, presentó su nuevo sencillo “Nadie Sabe Na”, que rápidamente se ha convertido en el himno de los Padres de San Diego, su actual equipo en Grandes Ligas.

En la red social Instagram, el versátil infielder escribió: "Esta canción y este momento significan mucho para mí, porque no se trata solo de música ni de deporte, sino de vida, de unión, de buena vibra y de amor".

En declaraciones al programa El Gordo y la Flaca, el nacido en San José de las Lajas recordó los buenos momentos vividos el año pasado cuando vestía el uniforme de los Mets de Nueva York, y el éxito de “OMG”, un tema que alcanzó el número 1 del Billboard Latin Digital Song Sales.

Pletórico de orgullo, destacó aquellos días que le abrieron las puertas a nuevas colaboraciones, entre ellas: “Gustazo”, junto a Gente de Zona, y “Roto”, con La Adictiva, fusionando su estilo con el regional mexicano. Además, grabó el remix de “OMG”, con Pitbull y Silvestre Dangond.

El nuevo sencillo suma más de seis millones de reproducciones en YouTube en tan solo dos semanas.

Estas producciones consolidaron a Iglesias como un artista emergente con proyección internacional, sin dejar de lado su carrera en el béisbol.

Protagonista en el terreno y en la música

En 2025, Iglesias se incorporó a los Padres, donde ha aportado su experiencia como infielder en una temporada clave. El equipo marcha segundo en la División Oeste de la Liga Nacional, a solo 2.5 juegos de los Dodgers, y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

Con “Nadie Sabe Na”, Iglesias une sus dos pasiones: el béisbol y la música, proyectando un mensaje de resiliencia que conecta tanto con sus compañeros de equipo como con los fanáticos.

