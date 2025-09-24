Dina Stars viaja de Madrid a La Habana para reencontrarse con su madre: Así fue su desesperante paso por la Aduana de Cuba

La youtuber cubana Dina Stars volvió a pisar suelo cubano tras años de ausencia, en un viaje lleno de tensión, recuerdos familiares y controles estrictos por parte de las autoridades en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

Dina, que emigró a España tras las protestas del 11 de julio de 2021, compartió en su canal de YouTube el primer video de una serie que documentará su estancia en Cuba. En este capítulo inicial, muestra el proceso de preparación del viaje, el control del equipaje y el emotivo reencuentro con su madre.

La influencer viajó desde Madrid con la aerolínea Air China, y destacó el buen servicio y la amabilidad de la tripulación. Sin embargo, al llegar a La Habana se encontró con varios obstáculos: intentó grabar su llegada al aeropuerto, pero las autoridades cubanas le prohibieron filmar. “Tremendo nivel de intensidad”, expresó en el video al relatar su experiencia.

Dina también denunció que tuvo que pagar un recargo por exceso de equipaje, debido a que solo se permiten hasta 30 kilogramos de misceláneas y ahora asegura que los aduaneros no solo pesan las maletas, sino también el equipaje de mano y hasta su bolso personal.

"Tuvimos que pagar 400 pesos. Es injusto porque esas maletas ya fueron pagadas al salir de España, pero el problema no es lo que cobran, sino la demora que tienen en la atención", comentó.

A pesar del estrés vivido al pasar por la Aduana, donde incluso revisaron una de sus maletas, logró finalmente abrazar a su madre en el portal de la Terminal 3, ya que el aeropuerto cubano no permite que los familiares entren al área de recepción de pasajeros.

Lo más leído hoy:

En un momento emotivo del video, la madre de Dina confesó que temía que su hija fuera detenida por la Seguridad del Estado al entrar al país.

“Te demorabas tanto en salir que le dije a Bryan: ‘Ay, ya me la cogieron presa’”, reveló con tristeza. Dina, entre risas nerviosas, le respondió con un abrazo que marcó el inicio de sus esperadas vacaciones en La Habana.

Es importante recordar que Dina Stars abandonó Cuba tras ser presionada por la Seguridad del Estado debido a sus declaraciones públicas y su participación en las manifestaciones del 11J.

La joven era consciente del riesgo que suponía su regreso a la isla, pero decidió volver para reencontrarse con sus seres queridos.

Este viaje promete una serie de videos donde Dina documentará su experiencia en la isla, marcada por emociones encontradas, burocracia y el deseo de reconectar con su país natal.

Preguntas frecuentes sobre el viaje de Dina Stars a Cuba y las experiencias en la Aduana