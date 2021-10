Youtuber cubana Dina Stars paga multa de 1000 pesos y queda libre de cargos

Youtuber cubana Dina Stars Foto © Instagram Dina Stars

La youtuber cubana Dina Stars confirmó que tras pagar una multa de 1000 pesos cubanos la policía política de la isla la liberó de los cargos que mantenían en su contra.

"Hoy me citaron a las 10:30am. Ya no estoy presa domiciliar, tuve que pagar una multa de 1000 cup. No tengo cargos ni antecedentes penales y ya no tengo problemas en caso de querer salir del país", dijo Dina Stars a sus seguidores en la red social Instagram.

La youtuber fue detenida por la Seguridad del Estado cubano el pasado 13 de julio de 2021, cuando la joven ofrecía declaraciones en directo a un canal de televisión Cuatro, en España, sobre las manifestaciones contra el gobierno que tuvieron lugar el 11J en La Habana y otras ciudades del país.

Dina participó en las protestas antigubernamentales del domingo 11 de julio y dos días más tarde fue detenida y conducida a la estación policial de Zapata y C. En su transmisión en directo en el momento de ser apresada, dijo que hacía responsable al gobierno cubano de cualquier cosa que le pudiera pasar.

Los participantes en el programa televisivo español quedaron estupefactos, incluido el cantante cubano Yotuel Romero que también participaba en la entrevista.

Posteriormente la youtuber fue liberada pero asegura que tenía una restricción y cargos penales que le imposibilitaban moverse libremente o abandonar el país.

Dina indicó que esas restricciones han desaparecido para ella tras pagar una multa de mil pesos cubanos y que en caso de desearlo puede viajar fuera de la isla.

En varias oportunidades la youtuber ha mostrado su desacuerdo con el régimen cubano. En una ocasión dijo que el mandatario Miguel Díaz-Canel vive en un universo paralelo y lo increpó dejándole un mensaje en las redes sociales:

"¡Mijo estamos pasando tremenda hambre! ¿No te das cuenta? ¡No hay comida! ¡No hay agua! ¡No hay nada! Y cada día nos ponen a vivir en condiciones peores. ¿Hasta cuándo?", dijo la joven a Díaz-Canel en junio.

Dina, además, comparó la vida en Cuba con un videojuego en el que cada día toca enfrentarse a un nivel más duro que el anterior y la agonía del pueblo no parece tener fin.