Natti Natasha revela el sexo de su bebé en el escenario de Premios Juventud

La cantante dominicana Natti Natasha vivió una noche mágica durante la gala de Premios Juventud 2025, no solo por su espectacular actuación, sino también por dos momentos inolvidables: reveló el sexo de su segundo bebé y se alzó con el galardón a “Mejor Álbum Tropical”.

Vestida como una princesa con un vestido blanco vaporoso y rodeada de luces y una escenografía etérea con forma de flor, Natti interpretó una emotiva canción mientras esperaba el gran momento.

A mediado de su presentación, la escenografía junto a ella y su vestido se iluminaron en color rosa, confirmando así que está esperando una niña, su segunda hija con el productor Raphy Pina.

Captura Instagram / Natti Natasha

El público ovacionó este íntimo momento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el emotivo anuncio.

Natti también subió al escenario para recibir el Premio Juventud al Mejor Álbum Tropical por su disco Natti Natasha en Amargue, consolidando una noche triunfal y llena de emociones.

Captura Instagram / Premios Juventud

Este será el segundo bebé de la artista con Pina, con quien ya tiene una hija, Vida Isabelle. La pareja ha enfrentado retos personales y legales, pero han mantenido su unión firme frente a las adversidades.

La actuación de Natti Natasha y la revelación del sexo de su bebé ya es considerada uno de los momentos más memorables de esta edición de los Premios Juventud.

