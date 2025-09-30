Cubano Raisel Iglesias cierra la temporada con estadísticas impresionantes tras el Juego de Estrellas

Vídeos relacionados:
El cerrador cubano Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, concluyó su temporada 2025 con una actuación sólida que lo reafirma como uno de los relevistas más consistentes de las Grandes Ligas en la última década.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el derecho, pese a la eliminación de su plantel, lideró a todos los relevistas en juegos salvados (18) después del Juego de Estrellas (All-Star Game), demostrando su vigencia en un rol altamente competitivo.
Iglesias finalizó la campaña con una efectividad de 3.21, 29 salvamentos y un promedio de bateo de los rivales de .206, además de 73 ponches en 67.1 innings de labor.
A sus 35 años, el nacido en Isla de la Juventud se prepara para entrar a la agencia libre al concluir la postemporada, y su rendimiento reciente sugiere que aún le quedan varias campañas al más alto nivel.
Durante casi una década, Raisel ha sido sinónimo de fiabilidad en la recta final de los partidos, y su nombre seguirá generando interés en el próximo período de traspaso de la MLB.
Preguntas frecuentes sobre Raisel Iglesias y su temporada 2025 en MLB
¿Cómo ha sido el desempeño de Raisel Iglesias en la temporada 2025?
Raisel Iglesias ha tenido un desempeño sobresaliente en la temporada 2025, finalizando con una efectividad de 3.21, 29 salvamentos y 73 ponches en 67.1 innings. Además, lideró a los relevistas en juegos salvados (18) después del Juego de Estrellas.
Lo más leído hoy:
¿Qué logros ha alcanzado Raisel Iglesias en su carrera en MLB?
Raisel Iglesias ha alcanzado 228 salvamentos en su carrera en MLB, posicionándose en el puesto 44 del ranking histórico. Su consistencia y fiabilidad lo han consolidado como uno de los mejores cerradores cubanos de todos los tiempos.
¿Cuál es el futuro inmediato de Raisel Iglesias tras la temporada 2025?
Raisel Iglesias se prepara para entrar a la agencia libre al concluir la postemporada de 2025. Su rendimiento reciente sugiere que aún tiene capacidad para jugar al más alto nivel en las Grandes Ligas durante varias campañas más.
¿Cómo se compara Raisel Iglesias con otros cerradores cubanos en la MLB?
Raisel Iglesias es uno de los cerradores cubanos más exitosos en la historia de MLB, destacándose junto a figuras como Aroldis Chapman, quien también ha tenido una destacada carrera como relevista. Iglesias ha demostrado ser un pilar de consistencia en los momentos finales de los partidos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.