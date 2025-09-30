Cubano Raisel Iglesias cierra la temporada con estadísticas impresionantes tras el Juego de Estrellas

Vídeos relacionados:

El cerrador cubano Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, concluyó su temporada 2025 con una actuación sólida que lo reafirma como uno de los relevistas más consistentes de las Grandes Ligas en la última década.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el derecho, pese a la eliminación de su plantel, lideró a todos los relevistas en juegos salvados (18) después del Juego de Estrellas (All-Star Game), demostrando su vigencia en un rol altamente competitivo.

Iglesias finalizó la campaña con una efectividad de 3.21, 29 salvamentos y un promedio de bateo de los rivales de .206, además de 73 ponches en 67.1 innings de labor.

A sus 35 años, el nacido en Isla de la Juventud se prepara para entrar a la agencia libre al concluir la postemporada, y su rendimiento reciente sugiere que aún le quedan varias campañas al más alto nivel.

Durante casi una década, Raisel ha sido sinónimo de fiabilidad en la recta final de los partidos, y su nombre seguirá generando interés en el próximo período de traspaso de la MLB.

Preguntas frecuentes sobre Raisel Iglesias y su temporada 2025 en MLB