Meteorólogo cubano José Rubiera responde a preocupaciones sobre su estado de salud

Durante los últimos días, rumores infundados sobre la supuesta muerte o deterioro de la salud del querido meteorólogo cubano José Rubiera circularon en redes sociales, generando alarma y preocupación entre sus seguidores dentro y fuera de Cuba.

Sin embargo, tanto el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) como el propio Rubiera han desmentido estas versiones.

"¡Fuerte y saludable, listo ante los huracanes!"

La confirmación más contundente llegó a través de una publicación oficial del INSMET, acompañada por un breve video del propio Dr. Rubiera.

“¡Fuerte y saludable, listo ante los huracanes! Para todos aquellos que se han preocupado por el Dr. Rubiera, información desde el Instituto de Meteorología Cuba”, indicó la nota compartida en redes sociales.

En el video, Rubiera se mostró sonriente y sereno.

“Agradezco mucho la oportunidad que me han dado de aparecer en este espacio, y bueno, decirles que estoy muy bien, perfectamente bien, trabajando todos los días", dijo.

"Ahí tengo el canal de YouTube, que ustedes lo pueden consultar, ahí hablo de todo lo que está ocurriendo en la zona tropical”, añadió, sin referirse directamente a los rumores, pero dejando claro que su salud no atraviesa por ningún mal momento.

Intervenciones ante rumores y desmentidos

Las especulaciones se originaron en perfiles como el de “José Forever - El Taiger”, donde fueron varias entradas insinuando un estado de salud comprometido del experto meteorólogo.

La situación escaló hasta tal punto que incluso una internauta que Yamilis Albizu, quien se identificó como esposa de Rubiera, intervino para frenar las falsas noticias.

“Le escribe la esposa de Rubiera. Por favor, ¡no invente más! ¡Coja likes de otra manera! ¡Trabaje bonito!”, escribió en uno de los comentarios, indignada por la utilización de rumores para generar atención en redes.

Otro desmentido llegó desde el portal Suena Cuba, que compartió una actualización aún más detallada:

“El Meteorólogo José Rubiera se encuentra perfectamente de salud, disfruta de su jubilación y recientemente estuvo de vacaciones con su esposa en Varadero. No ha tenido más complicaciones desde su infarto hace unos años, está activo y recuperado. Algunas páginas han falsamente publicado sobre su estado de salud actual, pero lo cierto es que José Rubiera está saludable en estos momentos. Desde #SUENACUBA le enviamos nuestro abrazo y agradecimiento al hombre del tiempo en Cuba”.

Un ícono de la meteorología cubana

José María Rubiera Torres, Doctor en Ciencias Meteorológicas, es uno de los rostros más entrañables y confiables de la televisión cubana.

Durante décadas, su presencia fue sinónimo de información precisa y tranquilidad en los momentos más tensos de la temporada ciclónica.

Su serenidad frente a las cámaras y su capacidad para explicar fenómenos meteorológicos complejos con palabras simples lo convirtieron en un referente indiscutible.

Aunque actualmente está jubilado, continúa activo en su canal de YouTube, donde publica análisis sobre el clima tropical, manteniendo su compromiso de informar y educar al público cubano y latinoamericano.

Rubiera es, para muchos, más que un científico: es parte de la familia.

Su figura es recordada por generaciones que crecieron escuchándolo hablar de la trayectoria de huracanes con la misma naturalidad con la que un maestro explica una lección.

Una vida dedicada al tiempo... y a su gente

Nacido el 21 de enero de 1946, Rubiera ha consagrado su vida al estudio y la comunicación de los fenómenos meteorológicos.

Además de sus contribuciones científicas, ha ejercido un papel educativo clave, formando a nuevas generaciones de especialistas en el Instituto de Meteorología y la Universidad de La Habana.

Su integridad, humildad y entrega lo han hecho merecedor del cariño del pueblo cubano, que en estos días ha demostrado cuánto lo aprecia, al reaccionar con preocupación ante cualquier indicio de problema en su salud. Afortunadamente, como él mismo ha dicho, se encuentra “perfectamente bien”.

“El cariño de la gente es lo más valioso. Saber que confían en mí, que me escuchan, me ha dado fuerzas toda la vida”, dijo en una entrevista años atrás.

Y hoy, ese cariño regresa multiplicado en abrazos virtuales, agradecimientos sinceros y el alivio de saber que el hombre que tantas veces nos explicó los caprichos del tiempo, sigue saludable.