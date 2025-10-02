Vídeos relacionados:

El actor estadounidense Tyrese Gibson, conocido por su papel de Roman Pearce en la saga Fast & Furious, enfrenta una orden de arresto en Georgia luego de que sus perros presuntamente mataran a la mascota de un vecino en el exclusivo vecindario de Buckhead, en Atlanta.

El incidente ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando los cuatro Cane Corso de Gibson escaparon de su residencia y atacaron a un perro de raza pequeña, un Cavalier King Charles Spaniel llamado Henry, que fue hallado sin vida por su dueño, Harrison Parker. El animal presentaba costillas fracturadas y heridas graves.

Reportes policiales indican que no era la primera vez que los perros del actor deambulaban libremente por la zona. Varios vecinos ya habían alertado a Gibson sobre el riesgo que representaban sus mascotas, pero este no habría tomado acciones concretas para evitar el desenlace.

Inicialmente, el actor accedió a entregar a los perros a las autoridades, pero luego reubicó a los animales sin previo aviso, lo que provocó que se emitiera una orden de registro y, posteriormente, una orden de arresto. Cuando los agentes acudieron a su domicilio, ni él ni los perros estaban en el lugar.

En respuesta al caso, Gibson compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su “más sentido pésame” a la familia afectada. A través de su abogado, aseguró que asumía la responsabilidad por sus animales y explicó que tomó la difícil decisión de reubicarlos en hogares seguros.

El actor también aclaró que no se encuentra fuera del país, como habían indicado algunos medios, sino en Los Ángeles con su familia, aún afectado por el fallecimiento de su padre. “Estoy devastado, con el corazón roto… orando por ustedes y sufriendo con ustedes”, escribió en Instagram.

A pesar de su mensaje conciliador y las muestras públicas de empatía, Tyrese Gibson aún no se ha presentado ante las autoridades. Su situación legal continúa sin resolverse, justo cuando la franquicia Fast & Furious se prepara para su esperado final.

