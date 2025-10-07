¡Surfing! Cubano monta olas en un charco de La Habana con una tabla del basurero

Un video del perfil de Instagram @el_loco_de_playa_ ha conquistado las redes al mostrar una escena insólita y muy cubana: hacer surf en un charco de La Habana.
El protagonista es Yosmel Rodríguez Sánchez, quien, con una tabla aparentemente rescatada de un basurero, se lanza a una improvisada "ola" que provocan sus amigos al arrastrarlo a toda velocidad por el charco de agua acumulada en la calle por un salidero.
El peculiar "surfi" ha generado reacciones cargadas de humor y nostalgia. “Creando anticuerpos a la antigua”, “a 200 millas en una tabla”, y “esto sí es diversión” son algunas de las frases que han dejado los usuarios entre risas.
Se trata claramente de un juego de adolescentes y niños en Cuba, donde la oportunidad de practicar surf no está al alcance de todos. El video evoca una infancia sin internet y sin corriente, donde la creatividad es el motor del entretenimiento.
Varios niños corren tras "el surfista del charco", riendo, en una escena que mezcla humor e ingenio, mientras de fondo aparecen tristes imágenes de la basura en la calle y piecitos descalzos chapoteando en el pavimento.
“Entretenimientos que los niños primermundistas nunca tendrán”, dice un usuario y el resto queda en silencio.
