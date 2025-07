Surfista se recupera tras mordedura de un tiburón en playa de Florida y asegura que volverá al agua

Pese a la aterradora experiencia que vivió, Sam Hollis no renuncia a volver a surfear

Vídeos relacionados:

El surfista Sam Hollis, de 18 años, no parece tener miedo luego de haber sido mordido por un tiburón hace pocos días en una playa de Florida y, desde la cama del hospital donde se recupera, aseguró que regresará al mar.

“Eso es lo primero que quiero volver a hacer porque creo que es importante no dejar que algo así te dicte lo que amas hacer”, afirmó el valiente instructor de surf en una entrevista con la estación televisiva WESH, compartida por NBC6.

Hollis fue mordido por un escualo el viernes último mientras practicaba surf en New Smyrna Beach, en Florida, conocida como la “capital mundial de las mordidas de tiburón”.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando el surfista se encontraba en el agua frente a la costa, a pocos kilómetros al sur del espigón de New Smyrna Beach.

Según relató, una gran ola lo empujó de su tabla de surf y cuando volvió a subirse a esta, dejó sus pies colgando en el agua.

Hollis no se percató de la presencia del tiburón, hasta que el pez lo atacó aprisionando uno de sus pies con los dientes y halándolo de la tabla.

Lo más leído hoy:

“Simplemente me agarró del pie, me sacó de la tabla y me dijo: 'Sí, te voy a comer como refrigerio'”, expresó en tono jocoso sobre el incidente. “No quería saber nada de eso, así que lo dejé”.

En una demostración de valor y calma, Hollis le dio una fuerte patada al tiburón y logró sacar el pie de sus fauces, para luego alejarse a nado del animal.

Recordó que en ese momento pensó: “Esto es lo que se siente al ser atacado por un tiburón”.

Tras la mordedura, Hollis fue trasladado a un hospital. Los médicos le comunicaron que el tiburón sólo le había provocado una herida superficial y que necesitará muletas o un scooter de movilidad mientras continúa curándose, según dijo a WESH.

Pese a la aterradora experiencia que vivió, Hollis afirma que el surf sigue atrayéndolo y el incidente no le impedirá volver al agua.

“Es como estar en tu lugar feliz sobre el agua, es muy tranquilo”, confesó. “No hay razón para dejar de hacer algo que amas sólo porque te haya sucedido algo malo”.

Aún no se ha confirmado a cuál especie pertenece el tiburón que mordió al joven instructor de surf, pero expertos del Florida Museum of Natural History explicaron que los tiburones blacktip (punta negra) son los más comunes en este tipo de incidentes en la región.

Este ataque de tiburón sería el cuarto reportado en el condado de Volusia durante 2025, según informaron las autoridades de seguridad de playas de esa demarcación.

El anterior ocurrió el domingo 6 de julio, cuando un surfista de 40 años fue mordido por un escualo en el brazo derecho, también en New Smyrna Beach, una de las playas más peligrosas del mundo.

Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, explicó que las condiciones geográficas y ecológicas del lugar —como la estructura del banco de arena y la desembocadura del Ponce de León Inlet— generan un rompiente ideal para el surf, pero también atraen a cardúmenes de peces que sirven de alimento a los tiburones.

Tal combinación genera un entorno propenso a mordidas accidentales, subrayó.

El condado de Volusia lidera la lista de mordidas de tiburones en Florida, con 359 incidentes registrados, muy por delante del condado de Brevard, con 159, según el Archivo internacional de ataques de tiburón (International Shark Attack File).

Las autoridades han reiterado a los surfistas que deben extremar las precauciones, evitar el agua turbia y no surfear solos, sobre todo en zonas donde han acaecido incidentes recientes.

Preguntas frecuentes sobre ataques de tiburones en Florida