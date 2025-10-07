Marea real inunda Miami: Calles y rampas para botes bajo el agua

Las llamadas “King Tide” o mareas reales están provocando inundaciones en varios puntos de Miami, incluyendo rampas de botes, estacionamientos y áreas residenciales cercanas a la costa, incluso en días soleados.

En redes sociales, usuarios han compartido videos que muestran el nivel del agua cubriendo completamente la rampa de botes de Matheson Hammock, que se encontraba bajo más de 90 centímetros de agua.

"Hoy es peor. King Tides está causando estragos en las rampas de barcos en Miami", escribió en Instagram el usuario luxuryribtenders, advirtiendo a los conductores sobre los riesgos del contacto con el agua salada.

Las mareas reales son fenómenos naturales que ocurren anualmente entre los meses de septiembre y diciembre, y alcanzan niveles extraordinarios de altura, generando inundaciones temporales en zonas bajas, costeras o cercanas a canales.

Estas mareas pueden durar alrededor de tres horas, extendiéndose desde una hora y media antes hasta una hora y media después del pico máximo.

El gobierno local ha emitido advertencias y recordatorios para la población:

Evitar caminar o conducir por calles inundadas.

No permitir que niños jueguen en el agua acumulada.

Lavar con agua caliente y jabón cualquier parte del cuerpo que haya estado en contacto con el agua de inundación.

Evitar estacionar vehículos en zonas bajas.

Los propietarios de embarcaciones deben tener precaución con los puentes bajos debido al aumento del nivel del mar.

Los días más críticos en octubre incluyen el período del 5 al 12 de octubre, y nuevamente entre el 19 y el 23. Para el 7 de octubre, se espera que la marea alcance su punto máximo a las 9:43 a.m. y a las 9:54 p.m., por lo que se recomienda tomar precauciones en esas franjas horarias.

Vecinos de las áreas más afectadas pueden reportar situaciones locales a través de plataformas como ISeeChange, una herramienta de monitoreo comunitario sobre los efectos del cambio climático en tiempo real.

Las autoridades instan a mantenerse informados y a actuar con responsabilidad para evitar incidentes durante este fenómeno natural, que continuará afectando al sur de Florida en las próximas semanas.

Mareas reales y temporada ciclónica, una combinación peligrosa

Las mareas reales o King Tides han sido motivo de preocupación recurrente en el sur de Florida, especialmente durante los meses de septiembre a noviembre, cuando coinciden con la temporada de huracanes en el Atlántico.

La superposición de estos dos fenómenos puede agravar significativamente los efectos de las inundaciones costeras.

En 2022, se reportó el naufragio de una embarcación con balseros cubanos cerca de los Cayos de Florida durante condiciones marítimas adversas asociadas a la entrada del huracán Ian, agravadas por una marea real en aumento.

La Guardia Costera de EE. UU. tuvo que desplegar intensas operaciones de búsqueda para localizar a los migrantes desaparecidos, evidenciando los peligros letales de navegar o estar cerca del mar durante estos eventos combinados.

Ya en años anteriores, reportes advertían sobre el impacto de las mareas reales en Miami Beach y otras zonas del condado de Miami-Dade. Calles como Alton Road y partes del centro de Miami sufrieron inundaciones considerables incluso en días soleados, debido al ascenso del nivel del mar y al colapso temporal del sistema de drenaje.

Las autoridades locales han reiterado que estas inundaciones no se deben a lluvias, sino al empuje del mar hacia tierra firme, lo que puede empeorar si coinciden con tormentas tropicales o huracanes.

En ese sentido, los residentes deben estar atentos no solo al pronóstico del tiempo, sino también al calendario de mareas máximas, ya que la combinación de ambos factores puede tener consecuencias graves.