Rescatistas llevan alimentos a familias incomunicadas en Santiago de Cuba

Voluntarios de la Cruz Roja en Santiago de Cuba continúan demostrando su compromiso con la comunidad, esta vez llevando alimentos y productos de necesidad a familias incomunicadas por la crecida del río Sigua.

Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro / Seguridad Acuática, informó este lunes en Facebook que los salvavidas siguen activos en las labores humanitarias.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

Entre ellos, Sergio Antonio López, quien junto a otros cruzrojistas del consejo popular de Sigua, asumió la tarea de distribuir ayuda en las zonas más afectadas.

“Ahí comparto con ustedes imágenes en la que trasladan alimentos y productos de necesidad para familias incomunicadas por el desbordamiento del río Sigua”, escribió Arias, destacando los valores de altruismo y entrega del grupo.

Los mismos rescatistas habían sido noticia apenas unos días antes, cuando protagonizaron el rescate de cinco personas atrapadas sobre techos por la crecida del mismo río.

Entre ellos estaban Sergio Antonio, Dairon López y Julio Alberto, quienes fueron reconocidos públicamente por su valentía.

Gracias a su rápida intervención el sábado, salvaron con vida a cinco personas en peligro: Saray, de 17 años, Elian Laso, Alexei Laso, Yailenis Garbey y Yordelis Pérez.

La Cruz Roja calificó su actuación como un ejemplo de humanidad, coraje y preparación.

Ahora, estos jóvenes héroes regresaron al mismo escenario, no para salvar vidas en riesgo inmediato, sino para asistir a quienes siguen sufriendo los efectos de las intensas lluvias en la zona.

