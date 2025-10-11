El IRS anuncia importantes cambios en la declaración de impuestos y pago de reembolsos

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) anunció esta semana una serie de cambios clave que afectarán la declaración de impuestos y el procesamiento de reembolsos a partir del año tributario 2026.

Las modificaciones -que incluyen ajustes a las escalas tributarias, incrementos en deducciones y créditos fiscales, y una transición hacia pagos digitales- buscan reflejar el impacto de la inflación y avanzar hacia un sistema tributario más eficiente y moderno.

Los nuevos montos, aunque fueron anunciados en 2025, entrarán en vigor para las declaraciones que se presenten en 2027, correspondientes al año fiscal 2026. A continuación, desglosamos los principales cambios que afectarán a millones de contribuyentes en EE.UU.

El IRS cambia el método de pago de los reembolsos: Adiós al cheque en papel

Uno de los cambios más importantes en materia operativa fue anunciado por el IRS en octubre de 2025: el fin progresivo del uso de cheques en papel para los reembolsos individuales, como parte de un plan de modernización impulsado por la Orden Ejecutiva 14247.

¿Qué implica esto para los contribuyentes?

-Las declaraciones seguirán igual: el proceso de presentación no cambia.

-Los reembolsos serán digitales: la mayoría se emitirá vía depósito directo u otros métodos electrónicos seguros.

-Opciones para quienes no tienen cuenta bancaria: tarjetas de débito prepagadas, billeteras digitales y excepciones limitadas.

Se recomienda actuar con anticipación: quienes no tengan una cuenta deben considerar abrir una gratuita o de bajo costo. El IRS sugiere consultar recursos como FDIC.gov o MyCreditUnion.gov.

Este cambio empezará a aplicarse gradualmente desde el 30 de septiembre de 2025, y marcará el inicio de la transición general hacia los pagos electrónicos, siempre que lo permita la ley.

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC): Más alivio para familias con hijos

El Earned Income Tax Credit (EITC) es uno de los créditos más importantes para los contribuyentes con ingresos bajos a moderados. En 2026, el monto máximo del crédito aumentará:

-Hasta $8,231 para contribuyentes con tres o más hijos calificados (vs. $8,046 en 2025).

-Hasta $7,316 para quienes tengan dos hijos.

-Hasta $4,427 para quienes tengan un hijo.

-Hasta $664 para contribuyentes sin hijos.

Este crédito puede resultar en un reembolso generoso si la deuda fiscal es baja o nula. Sin embargo, para calificar:

-Se debe haber tenido ingresos ganados (no cuenta el desempleo o pensiones).

-Todos los declarantes y dependientes deben tener número de Seguro Social válido.

-No aplica a quienes usan un ITIN en lugar del SSN.

Crédito Tributario por Hijo: Sube a $2,200

El Child Tax Credit también se actualiza, aunque con restricciones. Según una ley promulgada en julio por el presidente Donald Trump, el crédito por hijo en 2026 tendrá las siguientes características:

-Monto total: $2,200 por cada hijo calificado.

-Monto reembolsable: al menos $1,700.

-Restricciones: se excluye a niños ciudadanos cuyos padres carezcan de estatus legal.

La ley mantiene que parte del crédito sea reembolsable y descartó una reforma que habría ampliado el acceso a familias de bajos ingresos.

Deducción especial para mayores de 65 años

Entre las medidas más notables figura la creación de una deducción temporal de $6,000 para contribuyentes mayores de 65 años, que estará disponible entre 2025 y 2028:

-Disponible en su totalidad para quienes ganen $75,000 o menos al año ($150,000 para parejas conjuntas).

-Fase de reducción: a partir de ingresos superiores a $75,000.

-No disponible para personas que se jubilaron antes de los 65 años por discapacidad.

Acumulable con la deducción estándar y otras deducciones disponibles.

Esto permitirá a adultos mayores combinar tres tipos de deducción: la estándar, la adicional por edad y esta nueva deducción temporal.

Nuevas escalas tributarias: ajustes por inflación

El sistema tributario federal en EE.UU. es progresivo: los ingresos se dividen en porciones a las que se aplican distintas tasas. En el año tributario 2026, las escalas tributarias ('tax brackets') se ajustarán para reflejar la inflación y suavizar el impacto fiscal sobre los contribuyentes.

Contribuyentes individuales:

10%: para los primeros $12,400 ganados.

12%: entre $12,401 y $50,400.

22%: entre $50,401 y $105,700.

24%: entre $105,701 y $201,775.

32%: entre $201,776 y $256,225.

35%: entre $256,226 y $640,600.

37%: por ingresos superiores a $640,600.

Parejas que declaran en conjunto:

10%: para los primeros $24,800 ganados.

12%: entre $24,801 y $100,800.

22%: entre $100,801 y $211,400.

24%: entre $211,401 y $403,550.

32%: entre $403,551 y $512,450.

35%: entre $512,451 y $768,700.

37%: por ingresos superiores a $768,700.

Incrementos en la deducción estándar

La deducción estándar es una cantidad fija que reduce el ingreso gravable.

Subirá de forma moderada en 2026:

-Parejas que declaran en conjunto: $32,200 (frente a $31,500 en 2025).

-Jefes de familia: $24,150 (vs. $23,625).

-Contribuyentes individuales: $16,100 (vs. $15,750).

Estas deducciones tienen como objetivo simplificar la declaración y reducir la carga fiscal de los hogares.

Un sistema más actualizado, pero con requisitos claros

Los cambios anunciados por el IRS para el año tributario 2026 representan una actualización significativa del sistema fiscal estadounidense.

Mientras algunos ajustes buscan proteger el poder adquisitivo de los contribuyentes frente a la inflación -como los nuevos 'brackets' y deducciones- otros apuntan a modernizar el proceso tributario, como la eliminación progresiva de los cheques en papel.

Créditos clave como el EITC o el CTC siguen siendo herramientas esenciales para la clase trabajadora y las familias con hijos, aunque su acceso continúa condicionado a requisitos estrictos.

En conjunto, las medidas buscan un sistema más eficiente, seguro y adaptado a la realidad económica actual. Pero como siempre, será crucial que los contribuyentes se informen con tiempo, revisen su situación financiera y se preparen para los cambios antes de que presenten sus impuestos en 2027.

