José Daniel Ferrer, condecorado en EE.UU. por su lucha contra el comunismo en Cuba

Ferrer recibe en EE.UU. medalla por su lucha contra el comunismo en Cuba

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue condecorado este lunes en Estados Unidos con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su trayectoria de resistencia frente al comunismo en Cuba y a su firme defensa de los derechos humanos.

La imagen del momento fue compartida este lunes por el periodista Javier Díaz, quien la describió como la “Primera fotografía de José Daniel Ferrer donde es condecorado con la medalla a la libertad Truman-Reagan”.



El reconocimiento llega apenas minutos después de su llegada a tierra de libertad, tras haber sido desterrado por el régimen cubano.

El mejor homenaje que podía recibir este indoblegable opositor, luego de años de prisión, torturas y aislamiento, no vino de una institución oficial, sino de la propia comunidad de cubanos en el exilio, que le ofreció este gesto simbólico como reafirmación de su lucha.

José Daniel Ferrer fue conducido directamente desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, desde donde fue trasladado a Estados Unidos acompañado por su familia y bajo custodia de representantes consulares estadounidenses.

Su destierro ha sido ampliamente condenado por figuras políticas y activistas dentro y fuera de Cuba.

La congresista María Elvira Salazar, entre otras personalidades del exilio cubano, afirmó que “ni las cárceles ni el exilio pueden silenciar a un hombre libre”, mientras que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, denunció que Ferrer “fue torturado y encarcelado por ser una amenaza al régimen”.

La medalla Truman-Reagan, otorgada por organizaciones vinculadas al exilio, simboliza la resistencia frente a los regímenes totalitarios.

En este caso, representa también un acto de bienvenida a un luchador que no se doblegó ante la represión, y que seguirá alzando su voz desde la libertad.

