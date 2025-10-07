Esposa de José Daniel Ferrer detenida y amenazada tras negativa de visita conyugal

Vídeos relacionados:

La esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, Nelva Ismarays Ortega, fue detenida y amenazada este lunes tras protestar por la negativa de las autoridades a permitirle una visita conyugal en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde el líder opositor permanece encarcelado.

Según la denuncia publicada por Ana Belkis Ferrer García, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y quien utilizó su perfil en Facebook, la negativa provino del capitán Liván Laguart Riquelme, identificado como “jefe de colectivo o reeducador” del destacamento número 15 del penal. Ante la falta de explicaciones sobre la decisión, Nelva se plantó frente a la prisión en señal de protesta.

Detención frente a la cárcel

Cerca de las 12:30 p.m., agentes represivos llegaron al lugar. Entre ellos se encontraban Mario Raciel Soularys Garcés, en una motocicleta, acompañado por un oficial que se identificó como Subteniente Carlos, además de una patrulla policial con dos agentes de la PNR.

Los oficiales le comunicaron que debía acompañarlos hasta el Centro de Investigaciones y Operaciones de Versalles —conocido por activistas como “centro de torturas” en Santiago de Cuba— para “darle una explicación” sobre la visita denegada.

Fue trasladada hasta allí y permaneció cerca de media hora dentro de la patrulla, bajo el sol, antes de ser llevada a una oficina donde se encontraban varios agentes, entre ellos el Mayor Raúl y otro individuo que grababa la escena con una cámara.

Amenazas por publicaciones en redes sociales

Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron que esta era “la última advertencia” por sus publicaciones en redes sociales sobre el caso de Ferrer y sus críticas a las autoridades cubanas.

Le comunicaron que si aparecían nuevos videos o mensajes denunciando la situación, el proceso de salida de la familia y del propio Ferrer “retrocedería” y ella misma podría ser encarcelada.

Nelva fue liberada alrededor de las 2:00 p.m., tras recibir múltiples amenazas, sin que se le ofreciera una explicación sobre la negativa a la visita conyugal.

La dolorosa decisión de Ferrer

El pasado viernes, José Daniel Ferrer reveló que aceptó salir al exilio, una decisión que califica como dolorosa, tomada bajo presiones extremas del régimen, y motivada por la necesidad de proteger a su familia.

A través de una carta manuscrita fechada el 10 de septiembre de 2025, Ferrer denuncia una cadena de abusos sistemáticos y reafirma su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba.

Ferrer explica que decidió marcharse del país antes del asalto a su vivienda el 29 de abril, cuando fue regresado a prisión tras la revocación de su libertad condicional.

También señala que la Seguridad del Estado le ha exigido aprovechar el exilio para desacreditar la lucha por la libertad, incluyendo la manipulación de su imagen.

Además, según denuncia, pretendían que pidiera a Estados Unidos y la Iglesia Católica que retomaran negociaciones con el régimen.

Ferrer es tajante: “Quiero dejar bien claro que si mi vida y la de mi familia depende de que pida tales cosas, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi (...). Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad.”

