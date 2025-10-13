Marco Rubio celebra salida de José Daniel Ferrer: “Ya está libre de la opresión del régimen cubano”

Vídeos relacionados:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este lunes la salida del opositor cubano José Daniel Ferrer hacia Estados Unidos –aunque fue un destierro forzado–, tras años de prisión, tortura y represión bajo el régimen de La Habana.
“Nos alegra que Ferrer esté ahora libre de la opresión del régimen”, expresó Rubio en un comunicado oficial difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red social X.
El texto reconoce a Ferrer como un “líder valiente del movimiento prodemocrático en Cuba”, y denuncia que su activismo lo convirtió en una amenaza para la dictadura, que lo encarceló y torturó en múltiples ocasiones.
El gobierno del presidente Donald Trump, afirmó Rubio, “sigue comprometido con el pueblo cubano en su búsqueda de libertad frente a la tiranía”, y reiteró el apoyo de Washington a los valores democráticos y las libertades fundamentales.
Rubio también exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos injustamente detenidos en la isla, y llamó a la comunidad internacional a responsabilizar al régimen cubano por sus abusos y su influencia desestabilizadora en la región.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en otra publicación en la red social X subrayó que la incansable defensa de José Daniel Ferrer por la democracia y el bienestar del pueblo cubano es una inspiración.
Lo más leído hoy:
“Esperamos que desde Estados Unidos continúe abogando por los derechos y las libertades del pueblo cubano. Nos alegra que finalmente esté libre de la opresión del régimen”, resaltó.
Además, recordó que lamentablemente más de 700 presos políticos siguen injustamente detenidos en Cuba.
“Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en la defensa de los derechos humanos en Cuba”, culminó.
José Daniel Ferrer llegó este lunes a Estados Unidos luego de haber sido conducido directamente desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, en lo que ha sido denunciado como un destierro forzoso ejecutado por el régimen.
Su llegada ha sido recibida con muestras de solidaridad de exiliados, activistas, legisladores y organizaciones de derechos humanos, que consideran su expulsión una maniobra del gobierno cubano para silenciar voces incómodas dentro del país.
A pocos minutos de llegar al exilio, José Daniel Ferrer fue condecorado con la medalla Truman-Reagan por su lucha contra el comunismo en Cuba, un gesto simbólico tras años de prisión y represión.
Preguntas frecuentes sobre la liberación y exilio de José Daniel Ferrer
¿Quién es José Daniel Ferrer y por qué es relevante?
José Daniel Ferrer es un líder opositor cubano y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ha sido una figura clave en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba, enfrentando múltiples arrestos y torturas bajo el régimen cubano. Su reciente traslado a Estados Unidos marca un nuevo capítulo en su activismo, ahora desde el exilio.
¿Por qué fue desterrado José Daniel Ferrer de Cuba?
El régimen cubano ejecutó un destierro forzoso de José Daniel Ferrer como resultado de presiones diplomáticas internacionales y su activismo prodemocrático. Aunque el gobierno cubano lo presentó como un procedimiento legal, muchos defensores de derechos humanos y observadores consideran que fue una maniobra para silenciar su voz crítica dentro del país.
¿Qué ha dicho Estados Unidos sobre José Daniel Ferrer?
Estados Unidos ha expresado un fuerte apoyo a José Daniel Ferrer, reconociendo su lucha por la libertad y denunciando los abusos sufridos bajo el régimen cubano. Marco Rubio, Secretario de Estado, celebró su llegada a EE.UU. y reiteró el compromiso del gobierno estadounidense con los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo ha sido la reacción internacional al exilio de Ferrer?
La comunidad internacional, incluyendo activistas, políticos y organizaciones de derechos humanos, ha condenado el destierro de Ferrer y mostrado solidaridad con su causa. Se considera un símbolo de la represión sistemática en Cuba y un llamado a la acción para la liberación de otros presos políticos en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.