Marco Rubio celebra salida de José Daniel Ferrer: “Ya está libre de la opresión del régimen cubano”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este lunes la salida del opositor cubano José Daniel Ferrer hacia Estados Unidos –aunque fue un destierro forzado–, tras años de prisión, tortura y represión bajo el régimen de La Habana.

“Nos alegra que Ferrer esté ahora libre de la opresión del régimen”, expresó Rubio en un comunicado oficial difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red social X.

El texto reconoce a Ferrer como un “líder valiente del movimiento prodemocrático en Cuba”, y denuncia que su activismo lo convirtió en una amenaza para la dictadura, que lo encarceló y torturó en múltiples ocasiones.

El gobierno del presidente Donald Trump, afirmó Rubio, “sigue comprometido con el pueblo cubano en su búsqueda de libertad frente a la tiranía”, y reiteró el apoyo de Washington a los valores democráticos y las libertades fundamentales.

Rubio también exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos injustamente detenidos en la isla, y llamó a la comunidad internacional a responsabilizar al régimen cubano por sus abusos y su influencia desestabilizadora en la región.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en otra publicación en la red social X subrayó que la incansable defensa de José Daniel Ferrer por la democracia y el bienestar del pueblo cubano es una inspiración.

“Esperamos que desde Estados Unidos continúe abogando por los derechos y las libertades del pueblo cubano. Nos alegra que finalmente esté libre de la opresión del régimen”, resaltó.

Además, recordó que lamentablemente más de 700 presos políticos siguen injustamente detenidos en Cuba.

“Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en la defensa de los derechos humanos en Cuba”, culminó.

José Daniel Ferrer llegó este lunes a Estados Unidos luego de haber sido conducido directamente desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, en lo que ha sido denunciado como un destierro forzoso ejecutado por el régimen.

Su llegada ha sido recibida con muestras de solidaridad de exiliados, activistas, legisladores y organizaciones de derechos humanos, que consideran su expulsión una maniobra del gobierno cubano para silenciar voces incómodas dentro del país.

A pocos minutos de llegar al exilio, José Daniel Ferrer fue condecorado con la medalla Truman-Reagan por su lucha contra el comunismo en Cuba, un gesto simbólico tras años de prisión y represión.

