Shia, la cubana que conquistó las audiciones a ciegas de La Voz España con "Dos gardenias"

Desde Cuba hasta el escenario de La Voz España 2025, Shia llegó dispuesta a demostrar que los sueños sí se cumplen cuando se persiguen con fuerza.

La joven cantante cubana, de 30 años y residente en Málaga, conmovió a los coaches y al público con su interpretación del clásico “Dos gardenias”, de la compositora y pianista cubana Isolina Carrillo, durante las audiciones a ciegas del popular concurso de Antena 3.

Su voz, llena de matices y una sensibilidad que traspasó la pantalla, mantuvo en silencio al jurado hasta que, en el último segundo, Malú pulsó el botón y se giró, desatando la emoción de Shia, que rompió a llorar sobre el escenario. La artista española no tardó en abrazarla y darle la bienvenida a su equipo: “Tú aquí vas a brillar”, le dijo.

Antes de su actuación, Shia no pudo contener las lágrimas al ver un video sorpresa que le enviaron sus padres desde Cuba para animarla a triunfar en el concurso. “Quiero superarme y demostrarme a mí misma que puedo cumplir los retos que quiero fuera de mi país”, confesó visiblemente emocionada.

Con solo 19 años, Shia ya había ganado un concurso musical en Cuba. En 2019 decidió dar un paso importante en su vida y se mudó a España junto a su pareja, quien ha sido su principal apoyo. Sin embargo, reconoce que echa profundamente de menos a su familia en la isla.

Su sueño ahora es crecer como artista y devolver a los suyos todo el sacrificio que hicieron por ella. “Desde Cuba veía La Voz, así que esto es un sueño hecho realidad”, afirmó.

Lo más leído hoy:

La actuación de Shia recordó a todos que, con voz y corazón, los sueños pueden cruzar océanos y hacerse realidad.

Preguntas frecuentes sobre Shia en La Voz España 2025