Médico cubano en EE.UU.: "El sistema de salud cubano es hoy un organismo moribundo, corroído por la miseria"

El médico cubano Manuel Guerra, quien se marchó de Cuba en 2022 luego de que la Seguridad del Estado lo amenazara con ir preso por sus críticas al régimen, afirmó que el sistema sanitario de la isla es “un organismo moribundo, corroído por la miseria”.

En un post de redes sociales, Guerra denunció el deterioro de hospitales, la falta de medicamentos y la salida masiva de profesionales, en un testimonio que contrasta con la narrativa oficial de “potencia médica”.

El profesional —formado en Cuba, hoy residente en EE.UU. y a punto de revalidar su licencia— sostiene que el discurso estatal oculta una realidad “dolorosa”: instalaciones en ruinas, farmacias vacías y exportación de médicos como “mercancía diplomática”.

“La gratuidad sin calidad es un espejismo; un sistema sin recursos, libertad y ética no puede salvar a nadie”, resumió.

Según su relato, en 2023 más de 13,000 médicos abandonaron el sistema nacional, lo que deja consultorios vacíos y salas desatendidas; además, asegura que más del 70% de los medicamentos esenciales faltan y que la infraestructura hospitalaria se descompone con paredes que se caen y quirófanos sin luz ni agua.

El médico cuenta una lesión reciente en su trabajo (fractura estable de fíbula) y describe un circuito de atención “inmediato y humano”: diagnóstico certero, cobertura del seguro laboral, medicamentos, ortesis, muletas y seguimiento en cuestión de horas, sin racionamiento ni esperas prolongadas.

También menciona que cuenta con seguro familiar pagado con su salario e impuestos.

El testimonio critica que, mientras Cuba envía brigadas, dentro del país la población ruega por fármacos básicos.

Como contraste, cita programas estadounidenses como Vaccine for Children, que garantiza la inmunización infantil independientemente del estatus de aseguramiento, y señala que, pese a sus desafíos, el sistema de EE.UU. es “más sólido y funcional” que el cubano.

El médico concluye con un llamado a recuperar la dignidad sanitaria y a que la bata blanca vuelva a ser símbolo de vocación, no de servidumbre política.

Manuel Guerra, conocido por su oposición al régimen castrista, se fue de Cuba en 2022, luego de que su madre le suplicara que partiera antes de terminar en prisión.

Llegó a Estados Unidos en marzo de ese año, tras cruzar varias fronteras con su pareja embarazada. En septiembre anunció el nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Ian.

En abril del año pasado, obtuvo una licencia como asistente de médico en Estados Unidos.

