Vídeos relacionados:
Después de mucho tiempo desaparecida del radar —concretamente tres años sin mostrarse en redes—, Anna Kournikova volvió a encender Internet y lo hizo de la forma más adorable posible. La extenista rusa, de 44 años y pareja de Enrique Iglesias, reapareció en Instagram con una foto familiar por Halloween que ha conquistado a sus seguidores.
En la imagen, Anna posa vestida de mamá pato, con un disfraz amarillo completo y capucha incluida, mientras abraza a sus tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Los niños, por su parte, lucen encantadores: las niñas disfrazadas de calabazas con crocs a juego y el niño, más futbolero, con camiseta del Real Madrid.
Pero lo que más ha dado que hablar no son los disfraces, sino la evidente barriguita de la extenista, que confirma lo que muchos sospechaban desde hace meses: Anna y Enrique esperan su cuarto hijo. Sin palabras ni declaraciones, solo con unos discretos emojis en la publicación, la exdeportista protagonizó su reaparición más comentada en años.
La foto arrasó en redes. Miles de usuarios destacaron lo irreconocible que luce Kournikova, alejada del glamour y los focos, pero radiante y feliz. No es para menos: hacía más de un año que no publicaba nada. Su anterior post fue en junio de 2024, cuando felicitó a Enrique por el Día del Padre con una dedicatoria y varias imágenes familiares.
Kournikova lleva más de dos décadas disfrutando de una vida tranquila en Miami junto al cantante español. Aunque nunca se casaron oficialmente, su historia de amor —que comenzó en 2001 durante el rodaje del videoclip Escape— sigue tan sólida como entonces. Mientras él continúa con su carrera, Anna prefiere mantenerse alejada del ruido mediático y centrarse en su familia.
Enrique Iglesias, que acaba de cumplir 50 años, también ha hablado sobre esta etapa familiar: “Estoy feliz, relajado y disfrutando de verlos crecer. Pasa tan rápido que no quiero perderme nada”, dijo recientemente en una entrevista.
Preguntas frecuentes sobre Anna Kournikova y Enrique Iglesias
¿Anna Kournikova está embarazada de su cuarto hijo?
Sí, Anna Kournikova está embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias. La noticia fue confirmada por la revista ¡Hola! y se espera que el bebé nazca a finales de este año.
¿Cómo han manejado Anna Kournikova y Enrique Iglesias su vida privada?
Anna Kournikova y Enrique Iglesias han mantenido una vida privada muy discreta. Viven alejados del ruido mediático en Miami, y aunque no están casados oficialmente, su relación es estable desde 2001. Han preferido no hacer declaraciones públicas sobre sus embarazos, manteniendo siempre un bajo perfil.
¿Cómo ha sido la reaparición de Anna Kournikova en redes sociales?
Anna Kournikova reapareció en redes sociales después de un año de ausencia, compartiendo una foto familiar por Halloween en Instagram. En la imagen, la extenista luce un disfraz de mamá pato, acompañada de sus tres hijos, y muestra su evidente embarazo, lo que ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores.
¿Qué se sabe sobre la vida familiar de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?
Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan más de dos décadas juntos, formando una familia en Miami. Son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco. A pesar de la fama, han logrado mantener una vida centrada en la familia, lejos de la atención pública.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.