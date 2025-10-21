Vídeos relacionados:

Después de mucho tiempo desaparecida del radar —concretamente tres años sin mostrarse en redes—, Anna Kournikova volvió a encender Internet y lo hizo de la forma más adorable posible. La extenista rusa, de 44 años y pareja de Enrique Iglesias, reapareció en Instagram con una foto familiar por Halloween que ha conquistado a sus seguidores.

En la imagen, Anna posa vestida de mamá pato, con un disfraz amarillo completo y capucha incluida, mientras abraza a sus tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Los niños, por su parte, lucen encantadores: las niñas disfrazadas de calabazas con crocs a juego y el niño, más futbolero, con camiseta del Real Madrid.

Pero lo que más ha dado que hablar no son los disfraces, sino la evidente barriguita de la extenista, que confirma lo que muchos sospechaban desde hace meses: Anna y Enrique esperan su cuarto hijo. Sin palabras ni declaraciones, solo con unos discretos emojis en la publicación, la exdeportista protagonizó su reaparición más comentada en años.

La foto arrasó en redes. Miles de usuarios destacaron lo irreconocible que luce Kournikova, alejada del glamour y los focos, pero radiante y feliz. No es para menos: hacía más de un año que no publicaba nada. Su anterior post fue en junio de 2024, cuando felicitó a Enrique por el Día del Padre con una dedicatoria y varias imágenes familiares.

Kournikova lleva más de dos décadas disfrutando de una vida tranquila en Miami junto al cantante español. Aunque nunca se casaron oficialmente, su historia de amor —que comenzó en 2001 durante el rodaje del videoclip Escape— sigue tan sólida como entonces. Mientras él continúa con su carrera, Anna prefiere mantenerse alejada del ruido mediático y centrarse en su familia.

Enrique Iglesias, que acaba de cumplir 50 años, también ha hablado sobre esta etapa familiar: “Estoy feliz, relajado y disfrutando de verlos crecer. Pasa tan rápido que no quiero perderme nada”, dijo recientemente en una entrevista.