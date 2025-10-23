Universidad de Guantánamo suspende todas sus actividades ante el paso de Melissa

Vídeos relacionados:

La Universidad de Guantánamo anunció la suspensión de todas las actividades académicas desde este viernes 24 de octubre, en previsión del probable deterioro de las condiciones climatológicas por la proximidad y evolución de la tormenta tropical Melissa.

Un comunicado oficial publicado este jueves en las redes sociales de la institución señaló que la medida es de carácter preventivo y tiene el fin de priorizar la seguridad de los estudiantes, profesores y trabajadores.

Captura de Facebook/Universidad de Guantánamo

La dirección de la casa de estudios superiores informó que se mantendrá una “comunicación constante” e instó a alumnos y trabajadores a estar atentos a los canales oficiales (redes sociales y página web) para recibir las actualizaciones y notificación de la fecha en que se reanudarán las clases. Asimismo, advirtió la necesidad de resguardar los recursos materiales.

“Cuídense mucho, permanezcan en lugares seguros y sigan las indicaciones de la Defensa Civil”, exhortó la comunicación oficial.

Gobierno de Guantánamo dispone medidas de protección

Las autoridades de Guantánamo han dispuesto medidas “para proteger a la población y a los recursos e instalaciones del Estado” ante la proximidad y el peligro potencial que representa el organismo tropical para la región oriental de Cuba, informó hoy la emisora Radio Guantánamo.

El gobierno local acordó alistar centros estatales como albergues, para “la evacuación segura de familias que residen en zonas bajas, propensas a inundaciones o en edificaciones vulnerables”.

Según la emisora radial, los dirigentes analizaron “la vitalidad y funcionamiento de los servicios esenciales como el sistema eléctrico, abasto de agua, comunicaciones y salud pública, para asegurar una respuesta rápida y sostenida durante y después del evento meteorológico”, pero la nota no especificó qué medidas se tomaron en cada caso.

Las autoridades guantanameras exhortaron a mantener una vigilancia constante sobre la trayectoria e intensidad del sistema meteorológico y “asegurar la difusión oportuna y veraz de la información y alertas a toda la ciudadanía”.

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) emitió este jueves el Aviso de Ciclón Tropical No. 5, en el que advirtió la posible intensificación de la tormenta tropical, que se encuentra sobre aguas cálidas del Caribe, en una zona muy activa y propicia para su evolución.

Captura de Facebook/Insmet Centro de Pronósticos

Melissa avanza lentamente y se fortalece sobre el mar Caribe

La tormenta tropical Melissa continúa fortaleciéndose sobre el mar Caribe central y podría convertirse en un huracán mayor al término del fin de semana, alertó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos en su aviso número 9, de las 11:00 a.m. (hora del Este).

El reporte advirtió sobre el riesgo elevado de vientos dañinos, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas, que podrían amenazar la vida humana y provocar numerosos deslizamientos de tierra en la región, especialmente en Jamaica, donde las autoridades indicaron que los efectos más severos podrían comenzar entre este viernes y el sábado.

Captura del sitio web del NHC

El NHC instó a los residentes en Cuba y Haití a mantenerse atentos a los próximos boletines del organismo, pues el lento avance de Melissa podría prolongar los efectos del sistema sobre el Caribe central.

Las marejadas generadas por la tormenta comenzarán a sentirse en el oriente de Cuba en los próximos días, y provocarán fuerte oleaje, corrientes de resaca y posibles inundaciones costeras en áreas bajas.

La población y tripulaciones de embarcaciones menores deben mantenerse informadas y extremar precauciones en el litoral suroriental cubano, recomendaron las autoridades.

El Centro de Pronósticos del Insmet de Cuba publicó el miércoles su Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que alertó que Melissa representa un “peligro potencial” para la isla, por lo que se hace necesario mantener una estrecha vigilancia de su evolución.

En consecuencia, la Defensa Civil de Cuba emitió un aviso de alerta temprana sobre la tormenta tropical y subrayó la necesidad de que las provincias orientales y centrales mantengan un riguroso seguimiento de la trayectoria y el desarrollo del organismo.