Gobierno en Holguín pide ayuda a motorinas con altavoces para informar sobre el huracán Melissa

En medio del colapso energético y las comunicaciones deterioradas por los apagones masivos, las autoridades de Holguín han pedido la colaboración de propietarios de motorinas equipadas con altavoces para difundir avisos sobre el huracán Melissa, que amenaza con impactar el oriente de Cuba como un poderoso sistema de categoría 5.

El llamado, difundido en la página de Facebook del Periódico Ahora, indica que el Consejo de Defensa Municipal de Frank País solicita a los motoristas acudir “al Partido” para coordinar las acciones de información relacionadas con la llegada del fenómeno meteorológico.

Captura de Facebook/Periódico Ahora

“Se informa a los propietarios de motorinas con audio parlante que se necesita su colaboración para compartir avisos e informaciones relacionadas con la llegada de Melissa al territorio”, dice el mensaje oficial.

La medida llega en un contexto de colapso casi total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que mantiene a millones de cubanos sin electricidad durante más de 20 horas diarias.

En el oriente, donde se prevé el mayor impacto del huracán, la falta de energía ha dejado sin funcionamiento buena parte de las radios comunitarias y los canales de comunicación institucionales, obligando a las autoridades a recurrir a medios improvisados para alertar a la población.

Mientras el huracán Melissa avanza con vientos sostenidos de 260 km/h y una presión central de 917 hectoPascal, la Defensa Civil ha decretado la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.

Sin embargo, la población enfrenta la emergencia sin electricidad, sin combustible y con escaso acceso a la información, en un escenario que revive las imágenes más precarias de otras catástrofes naturales en la isla.

Captura de Facebook/José Daniel Ferrer

En Granma, la primera secretaria del Partido Comunista, Yudelkis Ortiz, recorrió comunidades acompañada de equipos de propaganda con megáfonos, llamando a “informar sin perder tiempo” ante la falta de medios más eficaces.

“Los pronósticos no son buenos y hay que ganar tiempo. En prever está el arte de salvar”, escribió Ortiz en Facebook, mientras se difundían imágenes de vehículos del Partido recorriendo calles con altavoces para orientar a los vecinos.

El uso de motorinas, megáfonos y altoparlantes improvisados se ha convertido en la única alternativa para mantener informada a una población sin luz, sin radio y sin internet, mientras el huracán Melissa se aproxima al territorio nacional.

Con un país a oscuras y el sistema eléctrico en su punto más crítico, Cuba enfrenta no solo la amenaza de un ciclón histórico, sino también el colapso de su propia capacidad para comunicarse y proteger a su gente.