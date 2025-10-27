Gobierno en Holguín pide ayuda a motorinas con altavoces para informar sobre el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
En medio del colapso energético y las comunicaciones deterioradas por los apagones masivos, las autoridades de Holguín han pedido la colaboración de propietarios de motorinas equipadas con altavoces para difundir avisos sobre el huracán Melissa, que amenaza con impactar el oriente de Cuba como un poderoso sistema de categoría 5.
El llamado, difundido en la página de Facebook del Periódico Ahora, indica que el Consejo de Defensa Municipal de Frank País solicita a los motoristas acudir “al Partido” para coordinar las acciones de información relacionadas con la llegada del fenómeno meteorológico.
“Se informa a los propietarios de motorinas con audio parlante que se necesita su colaboración para compartir avisos e informaciones relacionadas con la llegada de Melissa al territorio”, dice el mensaje oficial.
La medida llega en un contexto de colapso casi total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que mantiene a millones de cubanos sin electricidad durante más de 20 horas diarias.
En el oriente, donde se prevé el mayor impacto del huracán, la falta de energía ha dejado sin funcionamiento buena parte de las radios comunitarias y los canales de comunicación institucionales, obligando a las autoridades a recurrir a medios improvisados para alertar a la población.
Mientras el huracán Melissa avanza con vientos sostenidos de 260 km/h y una presión central de 917 hectoPascal, la Defensa Civil ha decretado la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.
Sin embargo, la población enfrenta la emergencia sin electricidad, sin combustible y con escaso acceso a la información, en un escenario que revive las imágenes más precarias de otras catástrofes naturales en la isla.
En Granma, la primera secretaria del Partido Comunista, Yudelkis Ortiz, recorrió comunidades acompañada de equipos de propaganda con megáfonos, llamando a “informar sin perder tiempo” ante la falta de medios más eficaces.
“Los pronósticos no son buenos y hay que ganar tiempo. En prever está el arte de salvar”, escribió Ortiz en Facebook, mientras se difundían imágenes de vehículos del Partido recorriendo calles con altavoces para orientar a los vecinos.
El uso de motorinas, megáfonos y altoparlantes improvisados se ha convertido en la única alternativa para mantener informada a una población sin luz, sin radio y sin internet, mientras el huracán Melissa se aproxima al territorio nacional.
Con un país a oscuras y el sistema eléctrico en su punto más crítico, Cuba enfrenta no solo la amenaza de un ciclón histórico, sino también el colapso de su propia capacidad para comunicarse y proteger a su gente.
Preguntas Frecuentes sobre el Huracán Melissa y la Situación en Cuba
¿Por qué las autoridades de Holguín están pidiendo ayuda a los propietarios de motorinas para informar sobre el huracán Melissa?
Las autoridades de Holguín han solicitado la colaboración de propietarios de motorinas con altavoces debido al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que ha dejado a muchas comunidades sin electricidad, radio o internet para recibir alertas sobre el huracán Melissa. En este contexto, las motorinas se utilizan como un medio alternativo para transmitir información crucial a la población.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la llegada del huracán Melissa?
El gobierno cubano ha decretado la Fase de Alarma Ciclónica para varias provincias del oriente del país, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey. Se están utilizando métodos alternativos de comunicación, como motorinas y megáfonos, debido a la falta de electricidad y el colapso de las comunicaciones tradicionales. Además, se están coordinando acciones de evacuación y refuerzo de suministros en las áreas afectadas.
¿Cómo está afectando el colapso del Sistema Eléctrico Nacional a los cubanos durante el huracán Melissa?
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional ha dejado a millones de cubanos sin electricidad durante más de 20 horas diarias, justo cuando más necesitan estar informados y preparados para el huracán Melissa. La falta de electricidad también impide el funcionamiento de radios y la transmisión de alertas de emergencia, lo que agrava la vulnerabilidad de la población ante el fenómeno meteorológico.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para mantener informada a la población sobre el huracán Melissa?
Cuba enfrenta desafíos significativos para mantener informada a la población debido a apagones masivos, escasez de combustible y un sistema de comunicación colapsado. La falta de electricidad ha forzado a las autoridades a utilizar medios improvisados, como motorinas y megáfonos, para transmitir información esencial sobre el huracán Melissa. Además, la infraestructura energética deteriorada y la falta de preparación adecuada complican aún más la situación.
