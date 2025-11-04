David Beckham es nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico

Vídeos relacionados:

El exfutbolista inglés David Beckham ha sido oficialmente nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, en una solemne ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor y presidida por el rey Carlos III.

Desde este momento, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid pasa a ser conocido como Sir David Beckham, un reconocimiento que distingue su brillante trayectoria deportiva, su labor humanitaria y su papel como embajador global del Reino Unido.

Visiblemente emocionado, Beckham compartió en redes sociales un mensaje lleno de gratitud: “Ni siquiera puedo empezar a describir lo que es un día especial para mí un niño nacido en el este de Londres, al recibir un caballero de Su Majestad el Rey. Estoy realmente honrado y muy agradecido por este honor. He tenido la suerte de representar a nuestro país y siempre lo he hecho con orgullo”.

El exfutbolista también recordó sus orígenes y la trayectoria que lo llevó hasta este momento: “Nunca podría haber soñado que esto me pasaría a mí... Desde Ridgeway Rovers al Manchester United a Preston North End al Real Madrid a LA Galaxy al AC Milan al Paris Saint Germain y por supuesto Inglaterra, todos los clubes para los que he jugado, con los mejores entrenadores y compañeros de equipo y leales fans que me han ayudado a llegar donde estoy hoy... Estoy tan agradecido con todos ellos... Jugar para mi país siempre será el momento de más orgullo de mi carrera... representar a Inglaterra y capitán de mi país era mi sueño a los 7 años”.

Además, Beckham dedicó el reconocimiento a su familia, subrayando el papel fundamental de su esposa y sus hijos: “Todo lo que siempre he querido hacer es enorgullecer a mi familia. Mis padres y abuelos que siempre estuvieron ahí para mí e inculcaron los valores correctos de trabajo duro y respeto. Mi hermosa esposa que ha estado a mi lado durante los últimos 28 años, que ha sido mi mayor apoyo y mi hombro para llorar en tiempos difíciles... sin ella no habría tenido la vida que he tenido. Para mis hermosos hijos de los que estoy tan orgullosa y sé que este es un día orgulloso e inspirador para ellos también”.

Durante el acto, Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria Beckham, quien no ocultó su emoción y orgullo. A través de sus redes sociales, compartió las imágenes del momento en que el rey le impone la condecoración, junto a un conmovedor mensaje.

“David, desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre has estado tan orgulloso de representar a tu país. Ya sea dentro o fuera del campo, nadie ama a Inglaterra o respeta más a nuestra Familia Real, así que verte honrado por el Rey hoy es algo que siempre apreciaré. Has logrado mucho, y sin embargo sigues siendo el mismo hombre amable, humilde y trabajador que conocí hace casi 30 años, así como el marido y padre más increíble. Nunca me he sentido más orgullosa de lo que estoy hoy. Señor David Beckham, todos te queremos mucho”, escribió Victoria.

La investidura de Sir David Beckham lo incorpora al selecto grupo de figuras británicas que han recibido uno de los más altos honores de la monarquía, un símbolo de respeto y gratitud por su contribución al deporte y a la sociedad.