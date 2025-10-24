Confirmado: Messi seguirá en el Inter Miami hasta 2028

Vídeos relacionados:

Lionel Messi continuará siendo la gran estrella del Inter Miami CF al menos hasta 2028, informó el club estadounidense el jueves tras la renovación del contrato de su capitán y ocho veces ganador del Balón de Oro.

Esta operación refuerza la apuesta de la franquicia por consolidarse como el proyecto más ambicioso de la Major League Soccer (MLS).

“Está en casa”, publicó el Inter Miami en sus redes sociales junto a un video donde se ve a Messi, vestido con un traje azul oscuro, firmar el nuevo acuerdo en el centro del Miami Freedom Park, el moderno estadio que el club construye en la zona del aeropuerto y que se inaugurará en 2026.

“Me hace muy feliz seguir aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, y estoy realmente contento de seguir”, declaró Messi en el comunicado oficial del club.

El astro argentino, de 38 años, llegó al Inter Miami en 2023 y desde entonces ha sido el gran motor del equipo. En su primera temporada ganó la Leagues Cup 2023 y el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Un año después, condujo al club al Supporters’ Shield de la MLS 2024 y fue elegido nuevamente MVP de la liga.

En la temporada 2025, Messi firmó cifras históricas: 29 goles y 19 asistencias, consagrándose como máximo artillero de la MLS y liderando al Inter Miami a los playoffs como tercer clasificado de la Conferencia Este.

El argentino es además líder en ventas de camisetas y pieza clave en el impacto mediático y comercial del club. Cada uno de sus partidos agota localidades y multiplica la audiencia televisiva de la MLS a nivel global.

“Prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande. Leo firmando hasta 2028 es una muestra del amor que siente por esta ciudad y del compromiso que tenemos con Miami y con este club”, dijo Jorge Mas, propietario del Inter Miami.

“Traer al mejor jugador de todos los tiempos a esta ciudad demuestra nuestro compromiso. Leo sigue tan motivado como siempre y todavía quiere ganar”, agregó David Beckham, copropietario del club.

Con la renovación, el Inter Miami garantiza la presencia de su capitán en el nuevo estadio Miami Freedom Park, que abrirá sus puertas en 2026 como parte de un complejo deportivo, comercial y de entretenimiento de 131 acres.

Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, acumula 46 títulos colectivos en su carrera, entre ellos cuatro Champions League, diez ligas españolas, dos ligas francesas, tres FIFA Club World Cups y el Mundial de Catar 2022 con la selección argentina.

A nivel individual, posee ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA y seis Botas de Oro europeas, además de múltiples récords goleadores que lo mantienen como el máximo anotador histórico de la Liga española, de la selección argentina y del fútbol mundial moderno.

El Inter Miami disputa actualmente sus partidos en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a unos 50 kilómetros de Miami, pero el club espera contar con su capitán para la inauguración del nuevo estadio en la ciudad. “Va a ser algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, afirmó Messi.

El conjunto floridano abrirá este viernes su serie de playoffs frente al Nashville, con Messi como gran protagonista.