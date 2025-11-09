Le renta un efficiency a una abuela cubana en EE.UU. y desde entonces come caliente cada día: "Me da pena cobrarle"

El tatuador cubano Yero Vento, residente en Estados Unidos, ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales al compartir un video donde cuenta la historia de su amistad con una pareja de ancianos cubanos que le alquilan un efficiency.
Desde que se mudaron, el arrendador asegura que no ha pasado un solo día sin comer un plato caliente preparado por la inquilina.
“Me da vergüenza, me da hasta pena cobrarle la renta, pero es parte de mi negocio”, confesó Vento en el video, que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok e Instagram.
Explicó que la mujer ya no puede trabajar. Viven en el apartamento ella y su esposo. Son personas honestas, serviciales y de una amabilidad que le ha robado el corazón.
La mujer lo trata como a un hijo, lo llama “mi niño” y cada día le lleva comida casera. En agradecimiento, el tatuador les instaló una lavadora en casa y les redujo el precio del alquiler, valorando la responsabilidad de sus inquilinos, que pagan puntualmente el día 1 de cada mes.
“Son personas buenas, de las que ya casi no hay. Me gusta tenerlos aquí”, comentó Yero en uno de sus videos.
El gesto ha generado una ola de comentarios en redes. Muchos usuarios lo felicitan por su generosidad y empatía, mientras otros le aconsejan “cuidarse de tanta bondad” o comparten experiencias similares con inquilinos mayores.
En Estados Unidos el precio de la renta es cada vez más elevado. La historia de Yero y sus inquilinos ha tocado fibras sensibles. Encontrar un buen arrendador es algo que los residentes valoran enormemente en ciudades donde la competencia por la vivienda puede ser feroz.
El video se ha hecho tan popular que Yero ha publicado otros clips mostrando la bonita amistad que ha surgido entre él y los ancianos, reflejando que en medio de la rutina y las dificultades, todavía hay espacio para la bondad y la gratitud.
