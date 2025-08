"Cómo encontrar alquiler de forma rápida y barata en Brasil": Consejos de un emigrante cubano

Un cubano en Brasil compartió en TikTok su experiencia para encontrar alquiler barato en el país sudamericano, asegurando que paga 550 reales mensuales por su vivienda en Curitiba.

“Soy cubano viviendo en Brasil y nadie me cree cuando les digo que pago 550 reales de alquiler viviendo en la ciudad de Curitiba”, expresó @ariel.prez65 en el video publicado el 17 de julio, que acumula cientos de interacciones.

Aunque mencionó la cifra que paga actualmente, aclaró que el propósito del contenido es ayudar a otros migrantes. “El asunto del video no es este, es de cómo encontrar un alquiler de forma rápida y barata aquí en Brasil”, explicó.

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de tener la documentación en regla, elegir “una ciudad tranquila” y definir las necesidades básicas antes de buscar: “si quieres algo más próximo a tu trabajo, si quieres una casa con garaje, o algo más amplio”. También sugirió “tratar de negociar el precio del alquiler”.

El creador señaló que las plataformas digitales son claves para evitar intermediarios: “Cuando tengan bien claro todo eso van a descargarse esta aplicación y les digo nunca se vayan por la primera opción, busquen porque siempre van a encontrar opciones más baratas, y si no encuentran nada en esa aplicación, descárguense esta, y para mí, la mejor opción que hay para buscar alquileres aquí en Brasil es marketplace”.

Según explicó, lleva casi tres años en Curitiba y ha logrado alquilar gracias a estas herramientas: “Con estas plataformas que ya te mencioné no le tienes que pagar a nadie, yo voy para tres años viviendo en la ciudad de Curitiba, y gracias a estas aplicaciones pude encontrar alquiler y verás que tú también lo harás”.

Lo más leído hoy:

El video generó decenas de comentarios, muchos de ellos confirmando experiencias similares. “Yo también pago 550 Reais y llevo un año y medio aquí en Curitiba”, escribió una usuaria. Otros compararon precios en distintas ciudades: “Yo pago 700 incluso con agua y luz en estado de São Paulo”, dijo otra persona, mientras alguien más señaló: “En Boa Vista es más caro”.

No faltaron preguntas de futuros migrantes sobre seguridad y empleo. “Tengo que venir pero con visa turista, ¿cuál ciudad me recomiendas para poder trabajar? No hablo portugués”, consultó una internauta. El propio creador respondió que Curitiba, en su opinión, es la mejor opción, aunque un usuario discrepó afirmando: “Curitiba una ciudad tranquila?… yo vivo aquí y es peligrosísima, y demasiado complicada”.

El autor del video, conocido en TikTok como @ariel.prez65, ha publicado anteriormente contenidos sobre la vida de los migrantes cubanos en Brasil. En junio relató su experiencia laboral en un supermercado del país, donde habló de las condiciones de trabajo y las dificultades que enfrentan los extranjeros. En aquella ocasión, aseguró que su objetivo era mostrar la realidad migrante “y no quejarse” por la carga laboral.

El fenómeno se enmarca en el aumento sostenido de la migración cubana hacia Brasil que se ha convertido en un destino relevante por sus oportunidades laborales y redes de apoyo entre connacionales.

Preguntas frecuentes sobre alquileres y vida de migrantes cubanos en Brasil