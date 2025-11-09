Pianista cubano arrasa en TikTok con una versión de "Golden", canción de la película "KPop Demon Hunters"

El pianista cubano Raúl Blanco (@raulblancomusic) está conquistando TikTok con su vibrante versión cubana de “Golden”, tema de la película animada "KPop Demon Hunters".
El video, en el que interpreta la canción con un toque inconfundible de piano cubano, ha superado las 112,000 visualizaciones, generando una ola de comentarios entusiastas y de orgullo entre los usuarios.
“Asere, qué lindo levantarse y ser cubano”, escribió uno de los seguidores, mientras otros destacaron el talento del músico con frases como “Este video merece ser viral” y “Azucaaaarrrr!!”, en alusión al icónico grito de Celia Cruz.
Algunos internautas incluso comentaron que “colapsarían si escucharan esto en un club”, resaltando la energía y frescura del arreglo musical del pianista Raúl Blanco.
"KPop Demon Hunters" es una película animada de Netflix (2025) donde un grupo de cantantes de K-pop combate demonios y vence por la fuerza de su amistad y de su música. Ha sido aclamada por su estilo visual, el mensaje que transmite a las jóvenes generaciones y su tratamiento de la cultura coreana. Es el título más visto en la historia de la plataforma.
En su publicación, el músico cubano dijo que se sintió inspirado desde que descubrió este tema: “Cuando escuché ‘Golden’ por primera vez, supe que tenía que hacerle una versión cubana”.
Raúl Blanco sigue expandiendo el alcance del piano cubano en plataformas digitales, llevando su talento y sabor “de viaje por el mundo”, como él mismo define su estilo musical.
Preguntas frecuentes sobre el éxito del pianista cubano Raúl Blanco en TikTok
¿Quién es Raúl Blanco y por qué es popular en TikTok?
Raúl Blanco es un pianista cubano que ha ganado popularidad en TikTok gracias a su versión cubana de la canción "Golden" de la película "KPop Demon Hunters". Su interpretación, que ha superado las 112,000 visualizaciones, es famosa por su toque distintivo de piano cubano, lo que ha generado comentarios entusiastas y un sentimiento de orgullo entre sus seguidores.
¿Qué es la película "KPop Demon Hunters" y cuál es su relevancia?
"KPop Demon Hunters" es una película animada de Netflix estrenada en 2025. La película ha sido aclamada por su estilo visual y su mensaje positivo sobre la amistad y la música. Es relevante porque se ha convertido en el título más visto en la historia de la plataforma, lo que ha contribuido a la popularidad de su banda sonora, incluyendo la canción "Golden", interpretada por Raúl Blanco.
¿Cómo ha influido TikTok en la música cubana reciente?
TikTok ha desempeñado un papel crucial en la difusión de la música cubana. La plataforma ha permitido que géneros como el reparto y artistas cubanos ganen visibilidad internacional. Ejemplos de esto incluyen el éxito viral de "Me Gusta (Lúcete 2)" en TikTok y el impacto de músicos como Raúl Blanco, que han utilizado la plataforma para conectar con una audiencia global.
¿Cuál es el impacto cultural de los músicos cubanos en TikTok?
Los músicos cubanos están teniendo un impacto significativo en TikTok, mostrando la riqueza cultural de la isla. Artistas como Raúl Blanco están llevando la música cubana a un público global, destacando la diversidad y el talento presentes en Cuba. Esto no solo resalta el talento de los músicos, sino que también promueve la cultura cubana en todo el mundo.
