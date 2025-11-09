Pianista cubano arrasa en TikTok con una versión de "Golden", canción de la película "KPop Demon Hunters"

El pianista cubano Raúl Blanco (@raulblancomusic) está conquistando TikTok con su vibrante versión cubana de “Golden”, tema de la película animada "KPop Demon Hunters".

El video, en el que interpreta la canción con un toque inconfundible de piano cubano, ha superado las 112,000 visualizaciones, generando una ola de comentarios entusiastas y de orgullo entre los usuarios.

“Asere, qué lindo levantarse y ser cubano”, escribió uno de los seguidores, mientras otros destacaron el talento del músico con frases como “Este video merece ser viral” y “Azucaaaarrrr!!”, en alusión al icónico grito de Celia Cruz.

Algunos internautas incluso comentaron que “colapsarían si escucharan esto en un club”, resaltando la energía y frescura del arreglo musical del pianista Raúl Blanco.

"KPop Demon Hunters" es una película animada de Netflix (2025) donde un grupo de cantantes de K-pop combate demonios y vence por la fuerza de su amistad y de su música. Ha sido aclamada por su estilo visual, el mensaje que transmite a las jóvenes generaciones y su tratamiento de la cultura coreana. Es el título más visto en la historia de la plataforma.

En su publicación, el músico cubano dijo que se sintió inspirado desde que descubrió este tema: “Cuando escuché ‘Golden’ por primera vez, supe que tenía que hacerle una versión cubana”.

Raúl Blanco sigue expandiendo el alcance del piano cubano en plataformas digitales, llevando su talento y sabor “de viaje por el mundo”, como él mismo define su estilo musical.