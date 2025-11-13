De EE.UU. a Cuba: lanzador Yosbel Cansino regresa para jugar en la Serie Nacional

Vídeos relacionados:
El lanzador derecho Yosbel Cansino, natural de Camagüey, regresará al béisbol cubano tras una década de residencia en Estados Unidos, con el objetivo de integrarse a los Leñadores de Las Tunas, actuales bicampeones nacionales.
De acuerdo con la periodista oficialista Gretel Yanet en la red social Facebook, Cansino, quien desarrolló su carrera fuera del país, busca ahora aportar su experiencia y liderazgo al staff de pitcheo tunero, en un movimiento poco común en el contexto actual del béisbol cubano, marcado por el éxodo constante de jugadores hacia el exterior.
El derecho podría debutar en la temporada frente a los Industriales en el estadio Latinoamericano, en lo que sería un regreso simbólico al béisbol de la Isla tras diez años de ausencia.
Si Yosbel Cansino debuta frente a los Leones, lo hará nada menos que ante el equipo más ganador y emblemático del béisbol cubano, una novena con tradición, historia y una de las aficiones más fervorosas del país.
Enfrentar a los Azules del estadio Latinoamericano representa, para cualquier jugador, un reto de alto voltaje y una oportunidad de demostrar jerarquía ante el público más exigente del país.
Los Industriales, con 12 títulos nacionales en su palmarés, simbolizan la mística del béisbol en la capital y mantienen una fuerte rivalidad con casi todos los equipos del oriente cubano, entre ellos Las Tunas, que en los últimos años ha conseguido consolidarse como potencia bajo una generación talentosa y disciplinada.
Además del peso histórico del rival, el conjunto capitalino se mantiene entre los líderes de la actual 64 Serie Nacional de Béisbol, lo que añadiría un componente competitivo extra al posible debut de Cansino.
Para el lanzador camagüeyano, medirse a uno de los equipos más seguidos y en mejor forma del campeonato sería un regreso simbólico y una prueba ideal para demostrar que todavía tiene mucho que aportar al béisbol cubano.
¿Cuál es el contexto actual del béisbol cubano en relación con el éxodo de talentos?
El béisbol cubano enfrenta una crisis marcada por la fuga masiva de talentos, debido a las condiciones precarias del deporte en la isla y la falta de oportunidades profesionales. Este éxodo afecta desde categorías infantiles hasta jugadores establecidos, buscando mejores condiciones en el extranjero.
¿Qué otros jugadores cubanos han mostrado interés en regresar o no a la selección nacional?
Jugadores como Yariel Rodríguez han expresado su deseo de volver a representar a Cuba en eventos internacionales, mientras que otros, como Yanquiel Fernández y Yandy Díaz, han rechazado la posibilidad de unirse al equipo nacional debido a diferencias con el régimen deportivo actual en la isla.
