La influencer cubana Lianet Martí, conocida cariñosamente como La Mija, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Hace apenas unas horas dio la bienvenida a su tercer hijo, Enzo, fruto de su relación con su esposo Jorge Luis Ruiz, con quien comparte una hermosa familia que ya completan tres pequeños.
En redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes desde el hospital, donde se les ve emocionados y rodeados de amor. En los conmovedores videos, sus dos hijos mayores conocen por primera vez a su hermanito, una escena que ha derretido a sus seguidores. “Ahora sí estamos completos”, escribió La Mija junto a las fotos que muestran a toda la familia unida alrededor del recién nacido.
La emoción fue tal, que cientos de seguidores y amigos famosos llenaron los comentarios con mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja. “Qué belleza de familia”, “Dios los bendiga siempre” y “Momentos que quedan grabados para toda la vida” fueron algunas de las frases que acompañaron la publicación.
Durante todo su embarazo, Lianet compartió con sus seguidores los momentos más especiales de esta etapa, desde las ecografías hasta los bailes llenos de energía y alegría en la recta final. En cada publicación, mostró su entusiasmo por la llegada de Enzo, siempre acompañada por su esposo y sus dos pequeños, quienes esperaban con ansias al nuevo miembro de la familia.
Hoy, La Mija celebra la vida y el amor en su máxima expresión. La llegada de Enzo marca el inicio de una nueva etapa para esta querida familia cubana, que ha conquistado las redes con su ternura, unión y buenas vibras. Felicidades a Los Mijos por este hermoso regalo de la vida.
Preguntas frecuentes sobre la llegada del tercer hijo de La Mija
¿Quién es La Mija y cuál es su reciente noticia familiar?
La Mija es una influencer cubana llamada Lianet Martí, conocida por compartir momentos de su vida personal en redes sociales. Recientemente, ella y su esposo, Jorge Luis Ruiz, dieron la bienvenida a su tercer hijo, Enzo, en un emotivo momento familiar que compartieron con sus seguidores.
¿Cómo compartieron La Mija y su esposo el nacimiento de Enzo con sus seguidores?
La Mija y su esposo compartieron las primeras imágenes de Enzo desde el hospital a través de redes sociales. En los videos y fotos, se les ve emocionados y rodeados de sus dos hijos mayores, con quienes experimentaron la llegada de su nuevo hermanito. Las publicaciones recibieron una gran cantidad de comentarios de cariño y felicitaciones.
¿Qué nombre eligieron La Mija y su esposo para su tercer hijo y cómo lo anunciaron?
La pareja eligió el nombre Enzo para su tercer hijo. Anunciaron el nombre de manera creativa, explotando globos con diferentes nombres hasta dejar el que contenía "Enzo", compartiendo el momento en un video que rápidamente se llenó de comentarios positivos de sus seguidores.
¿Cómo ha sido el embarazo de La Mija y qué ha compartido con sus seguidores?
Durante su embarazo, La Mija compartió numerosos momentos especiales, incluyendo ecografías y sesiones de fotos artísticas. También habló abiertamente sobre el aumento de peso y su comodidad con las preguntas y consejos de sus seguidores, mostrando un embarazo lleno de amor y aceptación personal.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.