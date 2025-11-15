Un jugador lo consigue: Se lleva los 980 millones del Mega Millions tras meses de acumulación

Vídeos relacionados:

Estados Unidos amaneció este sábado con un nuevo multimillonario.

Tras más de 40 sorteos consecutivos sin ganador, un solo boleto vendido en el estado de Georgia acertó la combinación completa del Mega Millions y se llevó un premio mayor estimado de 980 millones de dólares, el octavo más grande en la historia del juego.

Según confirmaron las autoridades de la lotería, el billete ganador contenía los números 1, 8, 11, 12, 57 y la Mega Ball dorada 7, una combinación que puso fin a una racha que se había extendido desde junio y que ya constituía uno de los periodos más largos sin ganador.

La carga de expectativas era enorme: el bote había crecido de manera acelerada gracias a la reciente reforma aplicada en abril, que aumentó el costo del boleto a cinco dólares, modificó las probabilidades y elevó el monto inicial del premio mayor a 50 millones.

El afortunado ganador tendrá ahora hasta 180 días para presentarse y reclamar su premio.

Podrá elegir entre recibir 452.2 millones de dólares en efectivo de una sola vez, antes de impuestos, o un pago anual distribuido en 30 cuotas durante 29 años, con incrementos del 5 % cada año, según el modelo de anualidades de Mega Millions.

Esta estructura, que también existe en otros juegos como Powerball, está diseñada para ofrecer estabilidad a largo plazo y maximizar el valor total recibido.

Las probabilidades de acertar los seis números y ganar el premio mayor son de 1 entre 290 millones, una cifra que ilustra la magnitud del golpe de suerte ocurrido en Georgia.

Aun así, en cada sorteo caen miles de premios menores, desde los dos dólares hasta sumas de seis cifras si se cuenta con el multiplicador.

El viernes, por ejemplo, un boleto vendido en Michigan ganó tres millones al acertar los cinco números blancos más el multiplicador 3X. Además, otros 22 jugadores obtuvieron 20,000 dólares cada uno acertando cuatro números y la Mega Ball.

Este nuevo premio también destaca por ser el mayor entregado desde que las reglas del juego fueron actualizadas este año.

Antes del sorteo del viernes, el último gran bote ganado había sido en marzo de 2024, cuando un afortunado en Nueva Jersey se llevó 1.128 millones de dólares. Y en agosto de 2023, Mega Millions otorgó el mayor premio de su historia: 1.602 millones, con un único boleto vendido en Florida.

Mega Millions, que comenzó en 1996 bajo el nombre de "El Gran Juego", ha evolucionado hasta convertirse en una de las loterías más grandes de Estados Unidos, con presencia en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes.

Sus sorteos se realizan dos veces por semana, los martes y los viernes, y no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar; basta con haber alcanzado la edad legal requerida en el estado donde se adquiere el boleto.

En el sorteo del 14 de noviembre, en el que se registró este histórico premio, hubo más de 800,000 ganadores de recompensas menores.

Para muchos jugadores, el atractivo del Mega Millions está en su sistema sencillo: elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25. Y para aquellos indecisos, está disponible la opción del "quick pick", que genera los números de forma aleatoria.

Aunque el bote de 980 millones no se encuentra entre los mayores de todas las loterías del país -Powerball ha otorgado premios cercanos a los 1.800 millones-, sí constituye un hito importante dentro de Mega Millions y marca el cierre de una racha que será recordada por su longitud y por la magnitud del acumulado.

Mientras cientos de miles de jugadores revisan sus boletos esperando, al menos, recuperar sus dos dólares, en algún lugar de Georgia una persona -que aún no se ha identificado- se ha convertido de la noche a la mañana en el dueño de una fortuna monumental.

Ahora tendrá que decidir cómo cobrarla… y cuándo dar el paso de hacerse público, si es que decide hacerlo.