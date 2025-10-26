Premio mayor del Mega Millions sube a 714 millones de dólares

Vídeos relacionados:

El premio mayor del Mega Millions volvió a aumentar y alcanzó los 714 millones de dólares, equivalentes a 334.1 millones en efectivo, tras no registrarse ganadores en el sorteo del viernes.

Telemundo51 informó que se trata del noveno premio más alto en la historia del juego, que continúa despertando gran emoción entre los jugadores de todo Estados Unidos.

El próximo sorteo se celebrará el martes 28 de octubre a las 11 p.m. (hora del Este), y se espera una participación masiva, especialmente después del incremento del bote acumulado.

El mayor premio de Mega Millions se entregó en Florida en agosto de 2023, cuando un solo boleto acertó los números ganadores de un récord histórico de 1,602 mil millones de dólares.

Los expertos recuerdan que las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 290 millones, por lo que recomiendan jugar con responsabilidad y verificar siempre los boletos.