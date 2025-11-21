Ola de detenciones en Austin destapa el caso de un maestro de origen cubano arrestado por ICE en Texas

Vídeos relacionados:

Una nueva ola de detenciones migratorias en Texas ha puesto bajo tensión al Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD), después de que al menos cinco trabajadores fueran arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó el sindicato Education Austin.

El sindicato informó que, durante una reunión con los líderes del distrito, se les comunicó que varios empleados, incluidos un trabajador del servicio de alimentación y al menos un maestro, habían sido detenidos recientemente, informó el medio local KXAN, estación de televisión de noticias afiliada a NBC.

Aunque los arrestos no ocurrieron en las escuelas ni en sus alrededores, el impacto emocional entre padres, estudiantes y personal docente ha sido inmediato, señaló el Austin American-Statesman.

En medio de esta presión migratoria volvió a salir a la luz el caso de Roberto López Falcón, un maestro cubano de quinto grado de la escuela primaria Hart, detenido por ICE el pasado 3 de septiembre, pero cuyo arresto no había sido reportado ampliamente en aquel momento.

De acuerdo con la estación de radio KFYO, López Falcón, de 34 años, llegó a Estados Unidos desde Cuba y ejercía como maestro de ESL en Hart Elementary, donde había sido reconocido como Campus Teacher of Promise en enero, un premio que destaca a educadores prometedores en sus primeros años de trabajo.

Su desempeño había generado expectativas positivas entre colegas y familias, que lo describían como un docente dedicado e importante para el desarrollo académico de sus alumnos.

El distrito escolar notificó a los padres sobre su detención en una carta enviada en octubre. El director de Hart Elementary, Larry Pérez, destacó que el maestro era un “miembro valioso de nuestra escuela” y aseguró que su bienestar “es profundamente importante para nosotros”.

Para reducir el impacto en los estudiantes, Hart asignó a un sustituto a largo plazo y habilitó servicios de consejería para quienes pudieran estar afectados por la noticia.

Según ICE, López Falcón había ingresado a Estados Unidos sin inspección ni parole el 22 de marzo de 2022, cuando fue detenido cerca del puerto de entrada de San Luis, Arizona.

CBS Austin informó que la Patrulla Fronteriza lo liberó bajo una orden de reconocimiento que le permitía permanecer en el país mientras esperaba una audiencia ante un juez de inmigración. Desde su detención en septiembre, permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes.

En sus declaraciones más recientes, ICE ha endurecido su discurso, señalando que los “rumores” y las campañas para apoyar a inmigrantes detenidos buscan “recoger dinero o simpatías”, y reforzando el mensaje de la nueva administración federal sobre una política migratoria más estricta. La agencia ha insistido en que la “autodeportación” es la vía “más segura y económica” para quienes viven en el país sin estatus legal.

Mientras tanto, en Austin persiste la inquietud entre familias y trabajadores del distrito escolar, especialmente entre aquellos de origen inmigrante que temen un ambiente cada vez más hostil. Desde Education Austin han pedido calma, aunque reconocen que “es difícil decirle a la comunidad que no tenga miedo” en medio de las detenciones.

El caso del maestro cubano, unido a los arrestos recientes, ha dejado al descubierto un clima de incertidumbre dentro de las escuelas del AISD, donde padres y estudiantes se preguntan no solo quién estará mañana en las aulas, sino también quién estará todavía en casa al final del día.