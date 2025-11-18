ICE detiene en aeropuerto de Miami a cubano residente permanente tras regresar de viaje a la isla

Un joven cubano de 31 años, residente permanente en Estados Unidos desde hace más de una década, fue arrestado por autoridades migratorias tras regresar de un viaje a la isla para ver a su abuela enferma.
El caso, investigado por el periodista de Univision Javier Díaz, ha encendido las alarmas entre miles de cubanos con “green card” que alguna vez enfrentaron cargos menores.
Erlan Rafael Arias viajó a Cuba el pasado 23 de octubre para despedirse de su abuela, que se encontraba en estado crítico. Pero al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lo retuvieron durante la inspección y, horas después, lo entregaron a ICE. Desde entonces permanece detenido en el centro conocido como Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes), sin saber qué pasará con su futuro.
Su esposa, Natalie Castañeda, asegura que lo único que pide Erlan es volver a casa con ella y con su hija pequeña. “Lleva más de diez años sin cometer nada. Él sinceramente no sabe ni por qué lo tienen ahí detenido”, señaló visiblemente angustiada.
Un pasado que vuelve para destruir un futuro
Aunque los cargos por los que Erlan fue arrestado ocurrieron hace casi una década, hoy pesan como si hubieran sido cometidos ayer.
En 2015, fue detenido en Hialeah y acusado de robo en un K-Mart. Un año después enfrentó un cargo por conspiración en robo de buzón, por el cual cumplió más de un año de probatoria. Sin embargo, según confirmó el propio abogado que llevó su caso, en 2017 el cargo de robo menor fue desestimado y él fue declarado inocente.
Pero aun así, su récord no aparece limpio en las bases de inmigración. Y eso fue suficiente para que, tras su visita familiar a Cuba, las autoridades decidieran ponerlo bajo custodia migratoria.
El abogado de inmigración Wilfredo “Willy” Allen, consultado por el periodista, fue tajante: “Una vez que tú has cometido un delito criminal en los Estados Unidos, eres sujeto de deportación. Si sales del país, estás exponiéndote a una detención.”
Allen asegura que, aunque el caso fue desestimado en la corte, Arias “debió esperar a hacerse ciudadano” para poder viajar sin riesgo.
Dijo también que ningún residente permanente con un delito menor debe salir del país sin consultar a un abogado, incluso si el delito ocurrió hace muchos años.
El golpe inesperado
La familia sostiene que nadie les advirtió que viajar podía traerle consecuencias. “Él tiene un papel de cuando le desestiman el caso donde dicen que USCIS no iba a interferir. Nunca le dijeron que no podía viajar”, explicó Natalie.
Erlan emigró a Estados Unidos con 21 años y había viajado previamente dos veces a Cuba sin incidentes. Pero ahora, tras este tercer viaje, su vida dio un giro devastador.
El reportaje de Javier Díaz busca precisamente alertar a la comunidad cubana en Estados Unidos: incluso un delito menor, aunque haya sido desestimado, puede tener consecuencias migratorias graves para quienes no son ciudadanos.
Muchos residentes permanentes desconocen que al salir del país pueden ser inspeccionados con bases de datos distintas a las de la corte, donde esos “viejos cargos” siguen apareciendo.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de cubanos por ICE en Estados Unidos
¿Por qué fue arrestado Erlan Rafael Arias al regresar de Cuba?
Erlan Rafael Arias fue arrestado por las autoridades migratorias al regresar de Cuba debido a que, aunque sus cargos fueron desestimados hace años, su récord no aparece limpio en las bases de inmigración. Esto lo hace sujeto de detención y posible deportación tras su salida del país.
¿Qué riesgos enfrentan los cubanos con "green card" y antecedentes menores al viajar fuera de EE.UU.?
Los cubanos con "green card" que tienen antecedentes, incluso menores y aunque hayan sido desestimados, corren el riesgo de ser detenidos y deportados si viajan fuera de Estados Unidos. Es crucial consultar a un abogado de inmigración antes de salir del país.
¿Qué acciones se recomiendan a los residentes permanentes con antecedentes penales antes de viajar?
Se aconseja a los residentes permanentes con antecedentes penales consultar a un abogado de inmigración. Aunque los cargos hayan sido desestimados, pueden seguir apareciendo en las bases de datos de inmigración y causar problemas al regresar a Estados Unidos.
¿Cómo afecta la política migratoria de Estados Unidos a los cubanos con antecedentes penales?
La política migratoria estadounidense ha endurecido sus medidas, priorizando la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. Esto ha llevado a la detención y posible deportación de muchos cubanos, incluso por delitos menores o desestimados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.