ICE detiene en aeropuerto de Miami a cubano residente permanente tras regresar de viaje a la isla

Erlan Rafael Arias viajó a Cuba para ver a su abuela enferma; al regresar a Miami fue arrestado por ICE pese a tener green card.

Un joven cubano de 31 años, residente permanente en Estados Unidos desde hace más de una década, fue arrestado por autoridades migratorias tras regresar de un viaje a la isla para ver a su abuela enferma.

El caso, investigado por el periodista de Univision Javier Díaz, ha encendido las alarmas entre miles de cubanos con “green card” que alguna vez enfrentaron cargos menores.

Erlan Rafael Arias viajó a Cuba el pasado 23 de octubre para despedirse de su abuela, que se encontraba en estado crítico. Pero al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lo retuvieron durante la inspección y, horas después, lo entregaron a ICE. Desde entonces permanece detenido en el centro conocido como Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes), sin saber qué pasará con su futuro.

Su esposa, Natalie Castañeda, asegura que lo único que pide Erlan es volver a casa con ella y con su hija pequeña. “Lleva más de diez años sin cometer nada. Él sinceramente no sabe ni por qué lo tienen ahí detenido”, señaló visiblemente angustiada.

Un pasado que vuelve para destruir un futuro

Aunque los cargos por los que Erlan fue arrestado ocurrieron hace casi una década, hoy pesan como si hubieran sido cometidos ayer.

En 2015, fue detenido en Hialeah y acusado de robo en un K-Mart. Un año después enfrentó un cargo por conspiración en robo de buzón, por el cual cumplió más de un año de probatoria. Sin embargo, según confirmó el propio abogado que llevó su caso, en 2017 el cargo de robo menor fue desestimado y él fue declarado inocente.

Pero aun así, su récord no aparece limpio en las bases de inmigración. Y eso fue suficiente para que, tras su visita familiar a Cuba, las autoridades decidieran ponerlo bajo custodia migratoria.

El abogado de inmigración Wilfredo “Willy” Allen, consultado por el periodista, fue tajante: “Una vez que tú has cometido un delito criminal en los Estados Unidos, eres sujeto de deportación. Si sales del país, estás exponiéndote a una detención.”

Allen asegura que, aunque el caso fue desestimado en la corte, Arias “debió esperar a hacerse ciudadano” para poder viajar sin riesgo.

Dijo también que ningún residente permanente con un delito menor debe salir del país sin consultar a un abogado, incluso si el delito ocurrió hace muchos años.

El golpe inesperado

La familia sostiene que nadie les advirtió que viajar podía traerle consecuencias. “Él tiene un papel de cuando le desestiman el caso donde dicen que USCIS no iba a interferir. Nunca le dijeron que no podía viajar”, explicó Natalie.

Erlan emigró a Estados Unidos con 21 años y había viajado previamente dos veces a Cuba sin incidentes. Pero ahora, tras este tercer viaje, su vida dio un giro devastador.

El reportaje de Javier Díaz busca precisamente alertar a la comunidad cubana en Estados Unidos: incluso un delito menor, aunque haya sido desestimado, puede tener consecuencias migratorias graves para quienes no son ciudadanos.

Muchos residentes permanentes desconocen que al salir del país pueden ser inspeccionados con bases de datos distintas a las de la corte, donde esos “viejos cargos” siguen apareciendo.