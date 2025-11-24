Pastor argentino ilumina la infancia cubana con donación de juguetes en Camagüey

Vídeos relacionados:

El reconocido pastor argentino Dante Gebel publicó en sus redes sociales que un equipo de misioneros visitó la zona de Camalote, en Nuevitas, Camagüey, donde distribuyeron hermosos juguetes para los niños, además de brindar alimentos y apoyo espiritual a cientos de familias afectadas por la severa crisis sanitaria y las duras condiciones que golpean actualmente a la población cubana.

“Continuamos ayudando en Cuba… llevamos diversión y juguetes a cientos de niños en la comunidad de Camalote”, escribió en Facebook.

Publicación de Facebook/Dante Gebel

La llegada de estos juguetes tiene un impacto especial en un país donde la mayoría de los niños cubanos carecen de juguetes, materiales lúdicos y espacios de recreación con calidad, consecuencia directa del deterioro económico, la falta de infraestructura, los prolongados apagones, el aumento de enfermedades y, particularmente en el oriente del país, los estragos dejados por el reciente paso del huracán Melissa. En ese contexto, iniciativas como esta se sienten como un rayo de luz en medio de tantas adversidades.

Crisis sanitaria y misión en el terreno

El poblado de Camalote enfrenta un creciente brote de enfermedades transmitidas por mosquitos, lo que ha desatado alarma entre los residentes. La situación complica aún más el día a día de las familias, que ya viven bajo tensiones económicas severas, como expuso un un reporte de la página Luzvisión, que sigue de cerca este proyecto.

Publicación de Facebook/Luzvisión

Lo más leído hoy:

Gebel explicó que su equipo está desplegado en la zona, repartiendo bolsas de alimentos y asistiendo directamente a los hogares afectados. “Ahora mismo están en una crisis sanitaria muy grande por diferentes virus transmitidos por mosquitos. Hoy repartimos bolsas con alimentos a las familias. #SomosRiver”, escribió.

Una ayuda que alimenta y también alegra

Los misioneros de River no solo entregan comida y recursos básicos: también están regalando juguetes y creando espacios de alegría para los más pequeños, algo cada vez más escaso en las comunidades cubanas. Para muchos niños, estos obsequios representan su primer juguete en mucho tiempo, o incluso el único.

El reporte describe la presencia del equipo como “un faro de luz y esperanza”. Cada entrega, dicen, es un gesto que ayuda a sostener a una comunidad golpeada por la enfermedad, la escasez y las dificultades constantes.

Fe convertida en acción

La ayuda no solo busca aliviar la necesidad inmediata, sino también levantar el ánimo, ofrecer acompañamiento y demostrar solidaridad en momentos en que la vida cotidiana se ha vuelto especialmente dura para las familias cubanas.