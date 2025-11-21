Gobierno vende latas de pescado caducado en Santiago tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En medio de una crisis sanitaria creciente y cuando miles de familias santiagueras aún no logran recuperarse del impacto del huracán Melissa, las autoridades locales siguen vendiendo latas de pescado que caducaron, según denunció el activista Elías Navarro en su perfil de Facebook.

Las latas —con fecha de vencimiento 5 de noviembre de 2025, es decir, 15 días después de su expiración— se comercializan a 40 pesos cubanos, incluso entre damnificados del ciclón y personas afectadas por los brotes de dengue y chikungunya que azotan la provincia.

Publicación de Facebook/Elias Navarro

La denuncia: “¿Dónde están las donaciones?”

Navarro publicó imágenes de las latas vencidas junto a un mensaje contundente: “¿Creen ustedes que es justo vender a un pueblo contaminado por diversos virus, en medio de una emergencia sanitaria, unas latas que ya expiraron hace 15 días? ¿Dónde están los productos frescos donados por diversos países y organizaciones internacionales?”

El activista recordó que, mientras Jamaica distribuye donaciones gratuitas tras el paso del huracán Melissa, en Cuba se venden alimentos de mala calidad, aun en zonas afectadas y en condiciones epidemiológicas críticas.

Ataques, extremismo y censura en redes

Navarro explicó que un usuario afín al régimen lo acusó de “traidor” y pidió que fuera “procesado” por denunciar que los alimentos estaban siendo vendidos en lugar de entregados a los damnificados.

El comentarista oficialista escribió: “Se han entregado, no se han vendido. Los que escriben así debían ser procesados por calumniosos y traidores.”

Yosmany Mayeta Labrada ya había alertado sobre el escándalo

El 9 de noviembre, el periodista Yosmany Mayeta Labrada, conocido por su rigor y cercanía con la realidad cubana, había denunciado la misma situación: “Lata vieja en salmuera, cuento mal maquillao’; Santiago pide ayuda y le venden pescao’ pasao’. Dime ‘Johnson’, si esta caballa en salmuera es pa’ comer o echársela a los animales.”

Publicación de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Sus publicaciones anticiparon exactamente el problema que ahora estalla en redes: el Estado está comercializando productos vencidos en una provincia golpeada por un huracán, epidemias y hambre.

Un pueblo enfermo y sin alternativas

Este nuevo episodio se produce en un Santiago de Cuba que enfrenta: bajo por ciento de recuperación del servicio eléctrico tras Melissa, crecimiento explosivo de arbovirosis, hospitales sin medicinas ni personal suficiente, escasez generalizada de alimentos, y una población exhausta y vulnerable.

En ese contexto, la venta de alimentos caducados no solo evidencia negligencia institucional, sino una profunda falta de ética hacia comunidades que hoy sobreviven entre mosquitos, apagones, calles bloqueadas y techos destruidos.

La pregunta que queda en el aire

Si miles de toneladas de ayuda humanitaria han llegado al país, incluida la enviada desde Venezuela, México y organizaciones internacionales, ¿por qué los damnificados reciben comida vencida y de pago?

Mientras tanto, los responsables de estas decisiones permanecen en silencio. Y el pueblo —una vez más— paga las consecuencias.