Fallece el músico cubano Enrique Álvarez, creador de la Charanga Latina

El violinista cubano Enrique Álvarez, fundador y director de la emblemática Charanga Latina, falleció en la madrugada de este 24 de noviembre en La Habana, a los 73 años, dejando en silencio uno de los violines más reconocibles de la música popular cubana.

Su muerte ha conmocionado a músicos, instituciones culturales y a varias generaciones de cubanos que crecieron bailando los temas de su orquesta. Aunque la familia decidió un velorio privado, las redes se han llenado de mensajes de despedida, respeto y nostalgia por un artista cuya obra forma parte de la memoria afectiva de la isla.

Artex fue de las primeras instituciones en confirmar el fallecimiento y enviar condolencias, mientras Radio Progreso resaltó su larga trayectoria y su aporte a la formación de nuevas generaciones de violinistas.

“Profesional a toda prueba… que ha dejado su impronta en sus hijos y en las nuevas generaciones de violinistas cubanos”, señaló la emisora estatal.

La Orquesta Failde, que compartió escenarios con él, lo despidió con un mensaje profundamente humano. “¡Gracias por tanta generosidad, querido Enrique!”, escribieron, recordando un momento especial en que tocaron juntos El manisero en 2015.

“A los músicos se les despide así: con música y aplausos”, añadieron en un homenaje que refleja la cercanía y el cariño que despertaba Álvarez entre sus colegas.

Nacido en Camagüey en 1952, Enrique Álvarez se formó en la Escuela Nacional de Arte como violista, pero fue como violinista donde alcanzó trascendencia. Fue primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional y trabajó con agrupaciones legendarias como la Orquesta de Elio Revé, la Charanga de Guillermo Rubalcaba y la Orquesta América.

Venía, además, de un linaje musical excepcional: hijo del músico Nené Álvarez y hermano de Adalberto Álvarez, dos nombres imprescindibles del panorama sonero cubano.

Sin embargo, su mayor legado llegó en 1992, cuando decidió crear la Charanga Latina, un proyecto nacido de su búsqueda de una sonoridad propia dentro de la música popular bailable.

Bajo su batuta, la agrupación alcanzó una rápida popularidad, convirtió temas en éxitos nacionales y llevó su estilo a importantes escenarios de Europa, África, Medio Oriente y América Latina. Fue una de las orquestas que más contribuyó a expandir la salsa cubana en los años 90 y 2000.

Con un repertorio que abarcaba boleros, cha cha chás, sones, merengues y cumbias, la Charanga Latina fue reconocida por premios, giras y colaboraciones con figuras como Oscar D’León, Papo Luca, Wilfrido Vargas y Andy Montañez.

Su fonograma Cada loco con su tema, lanzado por EGREM, celebró los 20 años de la agrupación con arreglos modernos sin perder la esencia de la tradición charanguera.

El Instituto Cubano de la Música destacó su “alto sentido de cubanía” y lo consideró un “defensor y fiel exponente de la música cubana”. Para muchos, Enrique Álvarez fue ese tipo de músico que no solo hacía bailar, sino que también un artista que llevó la identidad cubana a cada escenario que pisó.