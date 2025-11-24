Fallece el músico cubano Enrique Álvarez, creador de la Charanga Latina

Vídeos relacionados:
El violinista cubano Enrique Álvarez, fundador y director de la emblemática Charanga Latina, falleció en la madrugada de este 24 de noviembre en La Habana, a los 73 años, dejando en silencio uno de los violines más reconocibles de la música popular cubana.
Su muerte ha conmocionado a músicos, instituciones culturales y a varias generaciones de cubanos que crecieron bailando los temas de su orquesta. Aunque la familia decidió un velorio privado, las redes se han llenado de mensajes de despedida, respeto y nostalgia por un artista cuya obra forma parte de la memoria afectiva de la isla.
Artex fue de las primeras instituciones en confirmar el fallecimiento y enviar condolencias, mientras Radio Progreso resaltó su larga trayectoria y su aporte a la formación de nuevas generaciones de violinistas.
“Profesional a toda prueba… que ha dejado su impronta en sus hijos y en las nuevas generaciones de violinistas cubanos”, señaló la emisora estatal.
La Orquesta Failde, que compartió escenarios con él, lo despidió con un mensaje profundamente humano. “¡Gracias por tanta generosidad, querido Enrique!”, escribieron, recordando un momento especial en que tocaron juntos El manisero en 2015.
Lo más leído hoy:
“A los músicos se les despide así: con música y aplausos”, añadieron en un homenaje que refleja la cercanía y el cariño que despertaba Álvarez entre sus colegas.
Nacido en Camagüey en 1952, Enrique Álvarez se formó en la Escuela Nacional de Arte como violista, pero fue como violinista donde alcanzó trascendencia. Fue primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional y trabajó con agrupaciones legendarias como la Orquesta de Elio Revé, la Charanga de Guillermo Rubalcaba y la Orquesta América.
Venía, además, de un linaje musical excepcional: hijo del músico Nené Álvarez y hermano de Adalberto Álvarez, dos nombres imprescindibles del panorama sonero cubano.
Sin embargo, su mayor legado llegó en 1992, cuando decidió crear la Charanga Latina, un proyecto nacido de su búsqueda de una sonoridad propia dentro de la música popular bailable.
Bajo su batuta, la agrupación alcanzó una rápida popularidad, convirtió temas en éxitos nacionales y llevó su estilo a importantes escenarios de Europa, África, Medio Oriente y América Latina. Fue una de las orquestas que más contribuyó a expandir la salsa cubana en los años 90 y 2000.
Con un repertorio que abarcaba boleros, cha cha chás, sones, merengues y cumbias, la Charanga Latina fue reconocida por premios, giras y colaboraciones con figuras como Oscar D’León, Papo Luca, Wilfrido Vargas y Andy Montañez.
Su fonograma Cada loco con su tema, lanzado por EGREM, celebró los 20 años de la agrupación con arreglos modernos sin perder la esencia de la tradición charanguera.
El Instituto Cubano de la Música destacó su “alto sentido de cubanía” y lo consideró un “defensor y fiel exponente de la música cubana”. Para muchos, Enrique Álvarez fue ese tipo de músico que no solo hacía bailar, sino que también un artista que llevó la identidad cubana a cada escenario que pisó.
Preguntas frecuentes sobre Enrique Álvarez y la Charanga Latina
¿Quién fue Enrique Álvarez y cuál fue su contribución a la música cubana?
Enrique Álvarez fue un violinista cubano y fundador de la Charanga Latina, una de las orquestas más influyentes en la música popular bailable de Cuba. Su contribución a la música cubana incluye la expansión de la salsa cubana y la creación de un sonido propio que llevó a escenarios internacionales. Además, fue un defensor de la música cubana y dejó un legado en la formación de nuevas generaciones de músicos.
¿Qué impacto tuvo la Charanga Latina en la música bailable?
La Charanga Latina fue una de las orquestas que más contribuyó a expandir la salsa cubana en los años 90 y 2000. Bajo la dirección de Enrique Álvarez, la agrupación logró convertir varios temas en éxitos nacionales y llevó su estilo a importantes escenarios de Europa, África, Medio Oriente y América Latina. Su repertorio, que incluía boleros, cha cha chás, sones, merengues y cumbias, fue reconocido por premios y colaboraciones con figuras destacadas.
¿Cómo reaccionó la comunidad musical a la muerte de Enrique Álvarez?
La muerte de Enrique Álvarez conmocionó a músicos, instituciones culturales y generaciones de cubanos que crecieron disfrutando de su música. Entidades como Artex y Radio Progreso expresaron sus condolencias y resaltaron su trayectoria. La Orquesta Failde, que compartió escenarios con él, también le dedicó un mensaje de despedida, enfatizando su generosidad y el cariño que generaba entre sus colegas.
¿Cuál fue el legado de Enrique Álvarez en la música cubana?
El legado de Enrique Álvarez en la música cubana incluye la creación de un sonido distintivo en la Charanga Latina y su papel como educador de nuevas generaciones de violinistas. Su "alto sentido de cubanía" y su defensa de la música cubana fueron destacados por el Instituto Cubano de la Música. Álvarez logró llevar la identidad cubana a cada escenario que pisó, convirtiéndose en un referente en la música popular bailable.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.