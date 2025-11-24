El reparto sigue mandando en la calle, y Velito el Bufón lo demuestra una vez más junto a Ozunaje con el estreno del tema “Lleno de Odio”, un video que en pocas horas está causando sensación en Cuba y entre los fanáticos del género urbano. El clip, grabado en un ambiente fiestero con piscina, luces y puro vacilón, ha sido descrito por los seguidores como “una joya” y “otro palo más” en la carrera de ambos artistas.
El video oficial, publicado en YouTube, supera las 29 mil vistas en menos de un día, con cientos de comentarios llenos de fuego, corazones y emojis. Los fans no paran de repetir frases como “Los mejores”, “Súper duro” o “Se paraliza La Habana y el reparto”, dejando claro que el dúo está completamente pegado en la escena.
Las redes también se han sumado al furor. En Instagram y TikTok abundan los comentarios del tipo “Esto es una película” o “Los duros del reparto están aquí”. Muchos aseguran que Velito y Ozunaje tienen “la clave del éxito” y que su química en pantalla es parte del secreto.
El videoclip, con su vibra nocturna, chicas bailando y ese aire entre picante y festivo, encaja perfectamente en el estilo que domina las pistas del reparto cubano. “Temazo”, “palo” y “pegado sin promo” son los adjetivos más repetidos en los comentarios.
Sin duda, Velito el Bufón y Ozunaje están viviendo su momento, consolidándose como dos de los nombres más calientes del reparto en Cuba. Y si algo queda claro, es que este tema, lejos de estar “lleno de odio”, está lleno de ritmo, vacilón y puro sabor cubano.
Preguntas frecuentes sobre Velito El Bufón y Ozunaje
¿Por qué "Lleno de Odio" de Velito El Bufón y Ozunaje está causando tanto revuelo en Cuba?
"Lleno de Odio" está causando sensación por su ritmo pegajoso y su vibra festiva. El videoclip, ambientado en una fiesta nocturna, ha capturado la atención de miles de fanáticos del género urbano, destacando la química entre Velito y Ozunaje. En pocas horas, el video ha acumulado miles de vistas y comentarios positivos, consolidando su éxito en la escena del reparto cubano.
¿Cómo han reaccionado las redes sociales al estreno de "Lleno de Odio"?
Las redes sociales como Instagram y TikTok se han llenado de comentarios entusiastas, describiendo el video como una "película" y destacando a Velito y Ozunaje como "los duros del reparto". La canción ha generado una gran cantidad de interacciones y ha sido recibida con elogios por parte de los seguidores del género.
¿Qué otros éxitos recientes ha tenido Velito El Bufón?
Velito El Bufón ha cosechado varios éxitos en los últimos meses, incluyendo el tema "Todo se supera" junto a Melanie Santiler, que ha sido un hit viral en plataformas como YouTube y TikTok. También ha colaborado con Jacob Forever en el tema "Acapela", consolidándose como uno de los nuevos referentes del reparto cubano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.