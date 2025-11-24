Su hermano no quiere viajar a Cuba y le envía este mensaje entre lágrimas: "Me aparté para que la gente no piense que es espectáculo"

Una cubana residente en la isla ha conmovido profundamente a los usuarios de TikTok tras protagonizar un video lleno de emoción y nostalgia, dedicado a su hermano que vive fuera de Cuba.

El video fue compartido en la red social por la usuaria @katykely100, quien explicó en los comentarios que el mensaje estaba dirigido al hermano de su esposo.

“Mi esposo no quiere ir a Cuba y este video se lo envía su hermana. Bendiciones, cuñi”, escribió la mujer al publicar el clip, que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, la cubana aparece llorando mientras expresa entre sollozos el amor y la admiración que siente por su hermano, con palabras que reflejan la dureza de la separación familiar que viven miles de familias cubanas.

“Hermano, mira, yo te quiero decir todo lo que yo siento por ti, pero es tan grande que aunque no quiera se me salen las lágrimas. Me aparté sola porque no quiero que la gente piense que es un espectáculo, pero tú estás consciente de que lo que yo siento por ti es amor, y es más grande que todo el universo”, dice la mujer, visiblemente conmovida.

Entre lágrimas, también pidió a Jehová que bendiga y proteja a su hermano y a su familia en el extranjero.

Lo más leído hoy:

“Yo lo único que le pido a Jehová siempre es que te proteja y te dé fuerza para que puedas mantener a tu esposa y a tus hijos, y que Dios siempre te ayude, mi amor. Lo único que quiero para ti es el bien”, continúa emocionada.

El video ha tocado el corazón de cientos de usuarios que han dejado mensajes de apoyo y empatía en los comentarios, destacando la autenticidad y el profundo amor fraternal que transmite la cubana.

“Esa es la realidad de muchas familias cubanas, separadas por la necesidad y la distancia. Duele el alma ver algo así”, comentó una usuaria.

La escena refleja una de las tragedias silenciosas que vive el pueblo cubano: la separación familiar producto del éxodo masivo que ha marcado los últimos años.

Miles de cubanos han abandonado la isla en busca de una vida mejor, dejando atrás padres, hermanos e hijos que muchas veces solo pueden comunicarse a través de videollamadas o mensajes como este.

En medio de la crisis económica y social que atraviesa Cuba, los lazos familiares se han convertido en un refugio espiritual y emocional, y este video se ha convertido en un ejemplo de amor incondicional y fe en medio de la distancia.