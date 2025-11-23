"Gracias, papá Dios": El conmovedor regreso de una cubana a la isla que no veía a su familia hace dos años

Un conmovedor video se ha hecho viral en redes sociales tras mostrar el momento en que una joven cubana regresa a la isla y se reencuentra con su familia después de dos años de separación.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @yenly.montero.mor, muestra el instante exacto en que la joven rompe en llanto mientras abraza a su madre y otros familiares que la esperaban ansiosos en plena calle.

“Mi llegada a Cuba después de 2 años, gracias papá Dios por permitirme ver a mi familia”, escribió la protagonista en la publicación, que ha conmovido a cientos de usuarios que dejaron mensajes de cariño y empatía.

Las imágenes reflejan la dura realidad de miles de familias cubanas separadas por la emigración, que encuentran en estos reencuentros un alivio al dolor de la distancia y las difíciles condiciones para viajar o reunirse en su propio país.

El emotivo abrazo simboliza el amor y la esperanza que persisten a pesar de las fronteras, las carencias y los obstáculos impuestos por el régimen cubano.