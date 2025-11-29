Basquetbolista Karel Guzmán queda fuera del equipo Cuba tras declaraciones que incomodaron a dirigentes

Vídeos relacionados:
El baloncesto cubano vuelve a quedar marcado por la censura, el castigo y la improvisación. El escolta Karel Guzmán, uno de los mejores jugadores que tiene hoy la selección nacional, quedó varado en el aeropuerto de La Habana y excluido del viaje a Argentina, horas después de ofrecer declaraciones que no gustaron a la dirigencia del deporte.
Guzmán, exjugador de Ciclista Olímpico en la Liga Nacional de Argentina y actualmente contratado en el baloncesto rumano, debía viajar con la delegación cubana para disputar el segundo duelo de la Ventana Clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027. Tenía todo listo, lo que incluía pasaporte oficial confeccionado, boleto confirmado y hasta su regreso pagado por él mismo, según informó el periodista especializado Henry Morales.
Pero tras el partido del pasado encuentro en La Habana, donde Cuba cayó 80-68 ante Argentina, el jugador habló claro en la conferencia de prensa. Dijo que los problemas del equipo no eran solo deportivos, sino estructurales, y que la Federación Cubana de Baloncesto no valora el esfuerzo de los atletas que dejan a sus familias y a sus clubes para vestir la camiseta nacional.
“Nosotros siempre venimos con la mejor disposición, pero hay veces que llegamos aquí y las cosas que nos afectan están fuera del baloncesto”, señaló inicialmente. Luego, en un audio filtrado y difundido por Morales, fue aún más directo: “El esfuerzo que hacemos en venir a jugar por la selección no es muy valorado por la Federación. Tenemos familias afuera y compromisos con los clubes; si aquí no se reconocen esas condiciones, se nos hace muy difícil avanzar”.
Pocas horas después de esas palabras, el castigo llegó cuando la Federación no le entregó el pasaporte en el aeropuerto, dejándolo sin posibilidad de abordar el avión con sus compañeros. Quedó literalmente detenido en tierra, a pesar de haber costeado de su propio bolsillo todos los gastos de traslado.
La ausencia de Guzmán, quien fue figura en el partido en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, es un golpe duro para el equipo dirigido por Onel Planas, que ya había perdido a Pedro Bombino por una lesión.
Con dos bajas de peso, Cuba enfrentará a Argentina este 1 de diciembre en Buenos Aires, en un grupo que comparte con Uruguay y Panamá.
El episodio vuelve a abrir la herida del deporte cubano con atletas que continúan compitiendo por su país por amor a la camiseta, pero que chocan una y otra vez con malas prácticas, castigos políticos y una gestión que ahuyenta al talento.
Preguntas frecuentes sobre la exclusión de Karel Guzmán del equipo Cuba de baloncesto
¿Por qué Karel Guzmán fue excluido del equipo nacional de baloncesto de Cuba?
Karel Guzmán fue excluido del equipo nacional de baloncesto de Cuba tras ofrecer declaraciones críticas sobre la Federación Cubana de Baloncesto. En una conferencia de prensa, Guzmán destacó que los problemas del equipo no eran solo deportivos, sino estructurales, y que no se valoraba el esfuerzo de los atletas. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por la dirigencia del deporte cubano, lo que llevó a que no le entregaran su pasaporte en el aeropuerto, impidiendo su viaje a Argentina para el próximo partido.
¿Qué impacto tiene la ausencia de Karel Guzmán para el equipo cubano?
La ausencia de Karel Guzmán es un golpe duro para el equipo cubano de baloncesto. Guzmán fue una figura destacada en el último partido contra Argentina, y su exclusión se suma a la pérdida de Pedro Bombino por lesión. Estas bajas debilitan al equipo dirigido por Onel Planas en su enfrentamiento contra Argentina el 1 de diciembre en Buenos Aires.
¿Cuál es la situación actual del baloncesto cubano en el contexto internacional?
El baloncesto cubano enfrenta serios problemas estructurales y de gestión, según declaraciones de sus propios jugadores. A pesar de haber asegurado su lugar en el clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, el equipo cubano lidia con problemas internos que afectan su rendimiento y moral. Estos problemas se reflejan en la falta de reconocimiento de los esfuerzos de los atletas y en decisiones que impactan negativamente en la participación de talentos clave en eventos internacionales.
¿Cómo afecta la gestión deportiva en Cuba a sus atletas?
La gestión deportiva en Cuba a menudo ahuyenta al talento debido a malas prácticas y castigos políticos. La exclusión de Karel Guzmán es un ejemplo de cómo la censura y el castigo afectan a los deportistas que critican la estructura deportiva. Estas acciones reflejan una gestión que no valora adecuadamente a los atletas, lo que contribuye a una fuga de talento y a un ambiente deportivo poco favorable para el desarrollo y éxito de sus deportistas.
