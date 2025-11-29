Basquetbolista Karel Guzmán queda fuera del equipo Cuba tras declaraciones que incomodaron a dirigentes

Vídeos relacionados:

El baloncesto cubano vuelve a quedar marcado por la censura, el castigo y la improvisación. El escolta Karel Guzmán, uno de los mejores jugadores que tiene hoy la selección nacional, quedó varado en el aeropuerto de La Habana y excluido del viaje a Argentina, horas después de ofrecer declaraciones que no gustaron a la dirigencia del deporte.

Guzmán, exjugador de Ciclista Olímpico en la Liga Nacional de Argentina y actualmente contratado en el baloncesto rumano, debía viajar con la delegación cubana para disputar el segundo duelo de la Ventana Clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027. Tenía todo listo, lo que incluía pasaporte oficial confeccionado, boleto confirmado y hasta su regreso pagado por él mismo, según informó el periodista especializado Henry Morales.

Captura de Facebook/Henry Morales Márquez

Pero tras el partido del pasado encuentro en La Habana, donde Cuba cayó 80-68 ante Argentina, el jugador habló claro en la conferencia de prensa. Dijo que los problemas del equipo no eran solo deportivos, sino estructurales, y que la Federación Cubana de Baloncesto no valora el esfuerzo de los atletas que dejan a sus familias y a sus clubes para vestir la camiseta nacional.

“Nosotros siempre venimos con la mejor disposición, pero hay veces que llegamos aquí y las cosas que nos afectan están fuera del baloncesto”, señaló inicialmente. Luego, en un audio filtrado y difundido por Morales, fue aún más directo: “El esfuerzo que hacemos en venir a jugar por la selección no es muy valorado por la Federación. Tenemos familias afuera y compromisos con los clubes; si aquí no se reconocen esas condiciones, se nos hace muy difícil avanzar”.

Pocas horas después de esas palabras, el castigo llegó cuando la Federación no le entregó el pasaporte en el aeropuerto, dejándolo sin posibilidad de abordar el avión con sus compañeros. Quedó literalmente detenido en tierra, a pesar de haber costeado de su propio bolsillo todos los gastos de traslado.

Lo más leído hoy:

La ausencia de Guzmán, quien fue figura en el partido en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, es un golpe duro para el equipo dirigido por Onel Planas, que ya había perdido a Pedro Bombino por una lesión.

Con dos bajas de peso, Cuba enfrentará a Argentina este 1 de diciembre en Buenos Aires, en un grupo que comparte con Uruguay y Panamá.

El episodio vuelve a abrir la herida del deporte cubano con atletas que continúan compitiendo por su país por amor a la camiseta, pero que chocan una y otra vez con malas prácticas, castigos políticos y una gestión que ahuyenta al talento.