Guardafronteras capturan en Pinar del Río embarcación procedente de México con dos tripulantes cubanos

Autoridades cubanas detuvieron una embarcación proveniente de México con dos ciudadanos cubanos a bordo, presuntamente para organizar una salida ilegal desde las costas de Pinar del Río.
El perfil oficialista De Pinar Soy, vinculado al Ministerio del Interior (MININT), informó este jueves en Facebook que fuerzas de guardafronteras, junto a efectivos de la policía y otras autoridades locales, capturaron una lancha proveniente del exterior en las cercanías del Cabo de San Antonio, el punto más occidental de Cuba.
De acuerdo con la publicación, la embarcación era tripulada por dos ciudadanos cubanos residentes en México, quienes habrían llegado a la isla con el propósito de facilitar una salida ilegal por vía marítima.
Ambos se encuentran actualmente bajo arresto, indicó el perfil vocero del régimen.
El texto añadió que los detenidos enfrentarán cargos conforme a la legislación cubana, la cual sanciona con severidad las salidas no autorizadas del país.
El perfil subrayó que, si bien la migración “no constituye un delito cuando se realiza dentro del marco de la ley”, en el caso cubano el fenómeno “se hace especialmente difícil” por las restricciones impuestas por Estados Unidos, una afirmación que coincide con el discurso oficial del régimen sobre las causas del éxodo.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad de los implicados, pero testigos citados por la propia página señalaron que el operativo fue ejecutado en una zona costera de difícil acceso.
En los últimos meses, se han intensificado las operaciones de las autoridades cubanas contra las salidas ilegales por vía marítima. Recientemente, el gobierno confiscó varias embarcaciones halladas en Matanzas, que estaban ocultas en zonas costeras y que presuntamente serían utilizadas para salidas ilegales hacia el exterior.
De manera similar, días atrás se reportó que el Ministerio del Interior procedió a la incautación de otros botes encontrados en diferentes puntos del país, sin que se precisaran detalles sobre los propietarios o su destino previsto.
Las autoridades insistieron en que estos hallazgos forman parte de los esfuerzos por evitar acciones consideradas ilícitas bajo la legislación nacional.
Ya en el año anterior, el propio MININT había informado sobre el hallazgo de embarcaciones abandonadas en zonas costeras, indicando que muchas de ellas son dejadas tras intentos frustrados de tráfico ilegal de personas o cuando las operaciones fallan en la logística de recogida de migrantes.
