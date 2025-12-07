Carrera de bicitaxis en La Habana se roba la atención en redes

Una insólita carrera de bicitaxis en La Habana se ha vuelto viral en redes sociales, gracias a un video publicado por el usuario Luis Ernesto, conocido como @wuicho_varadero_racing_97.
En las imágenes se aprecia una competencia callejera entre dos bicitaxis que, al ritmo de bocinas y gritos del público, recorren una carretera aparentemente controlada, mientras decenas de espectadores animan con euforia.
El peculiar evento desató una ola de comentarios divertidos. Algunos usuarios en redes se mostraron asombrados y celebran la “alta cilindrada” de los vehículos, otros recuerdan experiencias similares y no faltan quienes bromean con el riesgo y la emoción del momento.
Según los propios organizadores, habrá revancha y prometen más velocidad, adrenalina y risas. En Cuba, la creatividad sobre ruedas no conoce límites.
Preguntas frecuentes sobre la carrera de bicitaxis en La Habana
¿Qué hizo que la carrera de bicitaxis en La Habana se volviera viral?
La carrera de bicitaxis se volvió viral gracias a un video compartido por el usuario Luis Ernesto, conocido como @wuicho_varadero_racing_97, que mostró una competencia callejera en La Habana con dos bicitaxis y un público animado. La peculiaridad y el humor del evento capturaron la atención en redes sociales.
¿Qué características tuvo la carrera de bicitaxis que atrajeron a los espectadores?
La carrera resaltó por su ambiente festivo, con bocinas y gritos del público mientras los bicitaxis recorrían una carretera aparentemente controlada. La creatividad cubana sobre ruedas y el entusiasmo del público fueron clave para su atractivo.
¿Habrá más eventos de bicitaxis en La Habana?
Los organizadores han prometido más competiciones de bicitaxis en el futuro, prometiendo mayor velocidad y diversión. Esto refleja el interés y la creatividad de los cubanos en eventos no convencionales y su capacidad de organización a pesar de las adversidades.
¿Cómo se comparan estos eventos con otras competencias motorizadas en Cuba?
Aunque la carrera de bicitaxis es única por su carácter informal y creativo, Cuba también alberga desfiles moteros organizados que cuentan con el apoyo de instituciones oficiales como el INDER. Ambos tipos de eventos destacan por su capacidad de generar comunidad y entretener, a pesar de las limitaciones económicas y logísticas.
