Carrera de bicitaxis en La Habana se roba la atención en redes

Una insólita carrera de bicitaxis en La Habana se ha vuelto viral en redes sociales, gracias a un video publicado por el usuario Luis Ernesto, conocido como @wuicho_varadero_racing_97.

En las imágenes se aprecia una competencia callejera entre dos bicitaxis que, al ritmo de bocinas y gritos del público, recorren una carretera aparentemente controlada, mientras decenas de espectadores animan con euforia.

El peculiar evento desató una ola de comentarios divertidos. Algunos usuarios en redes se mostraron asombrados y celebran la “alta cilindrada” de los vehículos, otros recuerdan experiencias similares y no faltan quienes bromean con el riesgo y la emoción del momento.

Según los propios organizadores, habrá revancha y prometen más velocidad, adrenalina y risas. En Cuba, la creatividad sobre ruedas no conoce límites.