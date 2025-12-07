El veterano boxeador cubano Erislandy Lara retiene su título tras victoria unánime

Vídeos relacionados:
El veterano boxeador profesional cubano Erislandy Lara retuvo este sábado su título del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al venezolano Johan González.
En cartel que tuvo lugar en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Lara (32-3-3, 19 nocauts), a sus 42 años, se mostró implacable en su estilo escurridizo para imponerse al venezolano por decisión unánime (118-108, 119-107 y 120-106).
Tanto así que en el primer asalto Lara envió a la lona a su rival, conocido por su gran pegada.
González, que se había convertido en rival de última hora de Lara, luego del positivo por doping del kazajo Janibek Alimkhanuly, titular de la división en la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, tenía foja de 36 victorias, 34 de ellas por nocaut.
Tras el round inicial, Lara impuso su boxeo técnico de la escuela cubana y mayoreó en todo momento a su rival, ante el malestar del público que quería ver más intercambios.
Lara se convierte así en el campeón más longevo del boxeo profesional.
En el mismo cartel, otro conocido veterano cubano, Rancés Barthelemy, de 40 años, fue fulminado por Frank El Fantasma Martin, en el cuarto round de la pelea en división superligera.
Preguntas frecuentes sobre Erislandy Lara y el boxeo cubano
¿Cómo logró Erislandy Lara retener su título de la AMB?
Erislandy Lara retuvo su título del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al venezolano Johan González. Lara mostró un estilo escurridizo y técnico que le permitió dominar a González en el ring, incluso enviándolo a la lona en el primer asalto.
¿Qué impacto tiene la victoria de Lara en el boxeo cubano?
La victoria de Erislandy Lara refuerza la presencia del boxeo cubano en el ámbito internacional, destacando la calidad individual de sus boxeadores a pesar de las limitaciones estructurales en Cuba. Lara se convierte en el campeón más longevo del boxeo profesional, un logro que simboliza el potencial y la resistencia de los pugilistas cubanos.
¿Quién fue el rival de Erislandy Lara en esta pelea?
El rival de Erislandy Lara fue el venezolano Johan González, quien llegó como reemplazo de última hora tras el positivo por doping del kazajo Janibek Alimkhanuly. González tenía un historial de 36 victorias, con 34 por nocaut, lo que lo convertía en un oponente de gran pegada.
¿Qué desafíos enfrenta el boxeo profesional en Cuba hoy en día?
A pesar de los éxitos individuales, el boxeo profesional en Cuba enfrenta desafíos significativos, como el estancamiento estructural, el éxodo de talentos y las restricciones políticas históricas. Sin embargo, las recientes victorias de boxeadores cubanos muestran que, cuando se les da la oportunidad, pueden destacarse en el escenario internacional.
