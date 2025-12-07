El veterano boxeador cubano Erislandy Lara retiene su título tras victoria unánime

Vídeos relacionados:

El veterano boxeador profesional cubano Erislandy Lara retuvo este sábado su título del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al venezolano Johan González.

En cartel que tuvo lugar en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Lara (32-3-3, 19 nocauts), a sus 42 años, se mostró implacable en su estilo escurridizo para imponerse al venezolano por decisión unánime (118-108, 119-107 y 120-106).

Tanto así que en el primer asalto Lara envió a la lona a su rival, conocido por su gran pegada.

González, que se había convertido en rival de última hora de Lara, luego del positivo por doping del kazajo Janibek Alimkhanuly, titular de la división en la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, tenía foja de 36 victorias, 34 de ellas por nocaut.

Tras el round inicial, Lara impuso su boxeo técnico de la escuela cubana y mayoreó en todo momento a su rival, ante el malestar del público que quería ver más intercambios.

Lara se convierte así en el campeón más longevo del boxeo profesional.

En el mismo cartel, otro conocido veterano cubano, Rancés Barthelemy, de 40 años, fue fulminado por Frank El Fantasma Martin, en el cuarto round de la pelea en división superligera.