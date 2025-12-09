Yuli Gurriel no se retira: hará otro intento de volver a las Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

Aunque la edad parece no estar a su favor, el veterano pelotero cubano Yulieski Gurriel, de 41 años, prepara un nuevo intento por regresar a las Grandes Ligas, según el insider Francys Romero en sus redes sociales.

Cuando muchos habían asumido que su carrera estaba cerca del final, el propio Gurriel considera que aún no ha terminado y busca firmar con una organización de MLB.

Con una trayectoria de 10 temporadas en las Mayores, Gurriel dejó una marca sólida en el béisbol estadounidense: fue campeón de bateo, ganó dos Guantes de Oro como inicialista y conquistó dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros. Su experiencia, disciplina y versatilidad lo han convertido en uno de los peloteros cubanos más exitosos en la historia de MLB.

Busca una nueva oportunidad

El periodista Romero conoció la primicia durante la celebración de los Winter Meetings, donde equipos, agentes y ejecutivos evalúan movimientos de cara a la próxima temporada.

En tal sentido, Gurriel aspiraría a un acuerdo que le permita competir por un puesto en el roster durante los entrenamientos primaverales.

Aunque su producción disminuyó en los últimos años, el veterano ha demostrado capacidad para ajustarse, aportar liderazgo y desempeñar un rol útil desde la banca, cualidades valoradas por varias organizaciones.

Un final aún por escribirse

Yuli Gurriel, quien debutó en MLB a los 32 años tras una exitosa carrera en Cuba y Japón, ha desafiado constantemente las expectativas. Su posible regreso añadiría un capítulo más a una trayectoria marcada por resiliencia y logros.

Por ahora, su futuro dependerá del interés que logre generar entre los equipos y del papel que esté dispuesto a asumir en una liga donde la competencia es cada vez más exigente.