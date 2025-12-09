Yuli Gurriel no se retira: hará otro intento de volver a las Grandes Ligas

Vídeos relacionados:
Aunque la edad parece no estar a su favor, el veterano pelotero cubano Yulieski Gurriel, de 41 años, prepara un nuevo intento por regresar a las Grandes Ligas, según el insider Francys Romero en sus redes sociales.
Cuando muchos habían asumido que su carrera estaba cerca del final, el propio Gurriel considera que aún no ha terminado y busca firmar con una organización de MLB.
Con una trayectoria de 10 temporadas en las Mayores, Gurriel dejó una marca sólida en el béisbol estadounidense: fue campeón de bateo, ganó dos Guantes de Oro como inicialista y conquistó dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros. Su experiencia, disciplina y versatilidad lo han convertido en uno de los peloteros cubanos más exitosos en la historia de MLB.
Busca una nueva oportunidad
El periodista Romero conoció la primicia durante la celebración de los Winter Meetings, donde equipos, agentes y ejecutivos evalúan movimientos de cara a la próxima temporada.
En tal sentido, Gurriel aspiraría a un acuerdo que le permita competir por un puesto en el roster durante los entrenamientos primaverales.
Aunque su producción disminuyó en los últimos años, el veterano ha demostrado capacidad para ajustarse, aportar liderazgo y desempeñar un rol útil desde la banca, cualidades valoradas por varias organizaciones.
Un final aún por escribirse
Yuli Gurriel, quien debutó en MLB a los 32 años tras una exitosa carrera en Cuba y Japón, ha desafiado constantemente las expectativas. Su posible regreso añadiría un capítulo más a una trayectoria marcada por resiliencia y logros.
Por ahora, su futuro dependerá del interés que logre generar entre los equipos y del papel que esté dispuesto a asumir en una liga donde la competencia es cada vez más exigente.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de Yuli Gurriel a las Grandes Ligas
¿Yuli Gurriel se retirará del béisbol profesional?
No, Yuli Gurriel no se retira del béisbol profesional. A pesar de tener 41 años, está buscando una nueva oportunidad para regresar a las Grandes Ligas y firmar con un equipo de MLB.
¿Qué logros ha conseguido Yuli Gurriel en las Grandes Ligas?
Yuli Gurriel ha tenido una destacada carrera en las Grandes Ligas, donde ha sido campeón de bateo, ha ganado dos Guantes de Oro como inicialista y ha conquistado dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros. Su experiencia y versatilidad lo han consolidado como uno de los peloteros cubanos más exitosos en la historia de MLB.
¿Qué papel busca Yuli Gurriel en su regreso a la MLB?
Yuli Gurriel busca competir por un puesto en el roster durante los entrenamientos primaverales y desempeñar un rol que le permita aportar liderazgo y experiencia a cualquier equipo interesado. A pesar de que su producción ha disminuido en los últimos años, su capacidad de ajustarse y su resiliencia son características valoradas por las organizaciones de MLB.
¿Por qué el regreso de Yuli Gurriel es significativo para el béisbol cubano?
El regreso de Yuli Gurriel a las Grandes Ligas añadiría un capítulo más a su trayectoria de resiliencia y logros, destacando la persistencia y el talento de los peloteros cubanos en el béisbol internacional. Además, su regreso podría inspirar a otros peloteros cubanos que enfrentan barreras similares en su camino hacia el éxito en MLB.
