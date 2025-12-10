Millones en Estados Unidos recibirán aumento del Seguro Social antes de enero: Revisa si estás entre los beneficiarios

Vídeos relacionados:
Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán antes de que termine el año el aumento correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA) para 2026, según confirmó la Administración del Seguro Social (SSA).
De acuerdo con un reporte publicado por The Miami Herald, la subida será del 2.8%, lo que representa en promedio unos 56 dólares adicionales al mes para los jubilados.
El incremento busca compensar el impacto de la inflación sobre los precios de alimentos y servicios, que afectan con mayor fuerza a las personas mayores con ingresos fijos.
El primer grupo en recibir el aumento será el de los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que incluye a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidades y recursos limitados.
Estos pagos, que normalmente se entregan el primer día de cada mes, se adelantarán al 31 de diciembre debido a que el 1 de enero es feriado.
Según la Administración del Seguro Social, el monto máximo del SSI será de 994 dólares para una persona y de 1,491 dólares para una pareja.
Lo más leído hoy:
Además, los beneficiarios recibirán dos depósitos en diciembre, aunque el segundo corresponde oficialmente al pago de enero.
El calendario de pagos de enero de 2026 para el resto de los beneficiarios del Seguro Social dependerá de la fecha de nacimiento: quienes nacieron entre el 1 y el 10 cobrarán el 14 de enero; del 11 al 20, el día 21; y del 21 al 31, el día 28.
Las autoridades recordaron que los aumentos se aplican automáticamente y no es necesario realizar ningún trámite adicional.
Sin embargo, el incremento en los beneficios puede verse reducido por el alza en la prima de Medicare Parte B, que subirá de 185 a 202.90 dólares mensuales, y por el deducible anual, que también aumentará en 26 dólares.
El ajuste anual por costo de vida busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados y beneficiarios del Seguro Social, que en 2025 suman más de 74 millones de personas en todo Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre el Ajuste del Seguro Social en EE.UU. para 2026
¿En qué consiste el aumento del Seguro Social para 2026?
El aumento consiste en un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8%, lo que representa en promedio unos 56 dólares adicionales al mes para los jubilados en Estados Unidos. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación sobre los precios de alimentos y servicios, especialmente para las personas mayores con ingresos fijos.
¿Quiénes recibirán primero el aumento del Seguro Social?
El primer grupo en recibir el aumento será el de los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que incluye a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidades y recursos limitados. Estos pagos, que normalmente se entregan el primer día de cada mes, se adelantarán al 31 de diciembre debido a que el 1 de enero es feriado.
¿Cómo afecta la prima de Medicare Parte B al aumento del Seguro Social?
El incremento en los beneficios del Seguro Social puede verse reducido por el alza en la prima de Medicare Parte B, que subirá de 185 a 202.90 dólares mensuales. También aumentará el deducible anual en 26 dólares, lo que podría afectar el beneficio neto que reciben los jubilados.
¿Existe alguna gestión que deban realizar los beneficiarios para recibir el aumento del Seguro Social?
Los aumentos se aplican automáticamente y no es necesario realizar ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios del Seguro Social para recibir el ajuste por costo de vida.
¿Cómo se verá afectado el poder adquisitivo de los jubilados en EE.UU. con el aumento del Seguro Social?
A pesar del aumento del 2.8% en el Seguro Social, el poder adquisitivo de los jubilados podría no mejorar significativamente debido a que los incrementos en el costo de vida, especialmente en vivienda y atención sanitaria, superan al ajuste. Desde 2010, los beneficiarios han perdido más de un 20% de su capacidad de compra.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.