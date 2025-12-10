Millones en Estados Unidos recibirán aumento del Seguro Social antes de enero: Revisa si estás entre los beneficiarios

Vídeos relacionados:

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán antes de que termine el año el aumento correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA) para 2026, según confirmó la Administración del Seguro Social (SSA).

De acuerdo con un reporte publicado por The Miami Herald, la subida será del 2.8%, lo que representa en promedio unos 56 dólares adicionales al mes para los jubilados.

El incremento busca compensar el impacto de la inflación sobre los precios de alimentos y servicios, que afectan con mayor fuerza a las personas mayores con ingresos fijos.

El primer grupo en recibir el aumento será el de los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que incluye a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidades y recursos limitados.

Estos pagos, que normalmente se entregan el primer día de cada mes, se adelantarán al 31 de diciembre debido a que el 1 de enero es feriado.

Según la Administración del Seguro Social, el monto máximo del SSI será de 994 dólares para una persona y de 1,491 dólares para una pareja.

Además, los beneficiarios recibirán dos depósitos en diciembre, aunque el segundo corresponde oficialmente al pago de enero.

El calendario de pagos de enero de 2026 para el resto de los beneficiarios del Seguro Social dependerá de la fecha de nacimiento: quienes nacieron entre el 1 y el 10 cobrarán el 14 de enero; del 11 al 20, el día 21; y del 21 al 31, el día 28.

Las autoridades recordaron que los aumentos se aplican automáticamente y no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Sin embargo, el incremento en los beneficios puede verse reducido por el alza en la prima de Medicare Parte B, que subirá de 185 a 202.90 dólares mensuales, y por el deducible anual, que también aumentará en 26 dólares.

El ajuste anual por costo de vida busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados y beneficiarios del Seguro Social, que en 2025 suman más de 74 millones de personas en todo Estados Unidos.