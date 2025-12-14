Despiden a Abraham Quintanilla con imágenes del “abrazo pendiente” con su hija Selena

Horas después de que se confirmara la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la inolvidable Selena, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y mensajes cargados de simbolismo.

Ya no se trataba solo del anuncio del fallecimiento, sino de algo más íntimo y emocional, con la idea de un reencuentro entre padre e hija, separados desde aquel marzo de 1995 que marcó para siempre a la música latina.

Ilustraciones, montajes y mensajes compartidos por usuarios muestran a Selena descendiendo entre nubes para recibir a su padre, o a Abraham extendiendo los brazos hacia ella en una escena que muchos describen como “el abrazo pendiente”.

Las imágenes, acompañadas de frases como “ya está con Selena” o “por fin juntos otra vez”, se han viralizado rápidamente, tocando fibras profundas entre quienes crecieron con la música de la Reina del Tex-Mex.

El fenómeno no es casual. Para millones de seguidores, incluidos muchos cubanos dentro y fuera de la isla, la historia de Selena siempre ha estado ligada al dolor de una vida truncada demasiado pronto y al papel de su padre como guardián incansable de su memoria.

Abraham Quintanilla no solo fue su mánager y apoyo desde la infancia, sino también quien se encargó de que su legado sobreviviera al paso del tiempo, incluso después de la tragedia.

Tras la noticia de su fallecimiento, confirmada por su hijo A.B. Quintanilla, las redes se convirtieron en un espacio de duelo colectivo. Pero más allá de la tristeza, lo que predomina es una narrativa de consuelo, con la creencia de que Abraham ya no está solo, que ha vuelto a encontrarse con la hija a la que dedicó su vida y cuya ausencia marcó la suya.

Ese imaginario del reencuentro dice mucho del vínculo emocional que el público mantiene con Selena y su familia. No es solo nostalgia, es una forma de cerrar un ciclo, de darle sentido a décadas de ausencia y de rendir homenaje a un hombre que, para bien o para mal, estuvo siempre en el centro de una de las historias más conmovedoras de la música latina.

En medio de homenajes, ilustraciones y mensajes que siguen multiplicándose, una idea se repite una y otra vez en redes: el abrazo que la vida negó, muchos hoy lo imaginan eterno.