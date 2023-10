Karol G se inspiró en icónico look de Selena Quintanilla para los Latin Billboard 2023

Karol G volvió a brillar en los Billboard Latin Music Awards 2023, que se celebraron en el 5 de octubre en el Watsco Center. Una cita muy especial en la que, una vez más, fue una de las artistas más aclamadas no solo por su música y los reconocimientos que recibió, sino por el look homenaje que llevó en honor a Selena Quintanilla.

La Bichota rindió homenaje a la Reina del Tex-Mex con el vestido y peinado que llevó a la entrega de galardones al llevar un look inspirado en uno de los estilismos más icónicos de la fallecida artista.

Para esta cita con la música latina, Karol G llevó un vestido blanco brillante con un recogido en la parte superior de su cabeza dejando algunos mechones sueltos en la parte de delante.

Concretamente la intérprete de "Provenza" versionó con su propio estilo y toque el look que llevó Selena a los Premios Grammy 1994, un año antes de que fuese asesinada.

Este tributo no pasó desapercibido para los cibernautas, que aplaudieron a la cantante colombiana por su estilismo.

Cabe destacar que Karol G es una fan incondicional de Selena Quintanilla. Incluso tiene tatuado su rostro en su brazo junto al suyo y al de Rihanna.

"Yo amé, amé, amé ese tributo que le hiciste a Selena Quintanilla con tu vestuario y peinado emulándola en los Grammys", "Te veo y veo a una #Selena pero en una versión más moderna, épica y sobre todo con una magia y una luz que me mata", "SELENA QUINTANILLA", "No sé ustedes pero la vibra de selena ilumina increíble su foto y el homenaje qué hace alusión con el cabello y el color blanco", "No es por ser ave de mal pesar, pero estas fotos se me hicieron muy similar a las que le tomaron a Nuestra Querida SELENA QUINTANILLA", "Nunca igualará a Selena, solo intentos de inspiración" o "Selena vibes", son algunos de los comentarios que le dedicaron a la intérprete de "El Makinon" en relación a su homenaje.