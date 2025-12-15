Cubano Adolis García y los Phillies ultiman contrato millonario de una temporada

José Adolis García Foto © Instagram/joseadolis

El jardinero cubano Adolis García está a punto de convertirse en nuevo jugador de los Philadelphia Phillies, equipo con el que estaría finalizando un contrato por un año y 10 millones de dólares, pendiente únicamente de aprobar el examen físico, según reveló el periodista Francys Romero.

En la red social Facebook, el insider expuso que el acuerdo representaría una oportunidad clave para “El Bombi”, quien busca relanzar su producción ofensiva dentro de un equipo contendiente en la Liga Nacional, tras una temporada más discreta en comparación con su explosivo 2023.

Un nuevo escenario para volver a su mejor versión

García intentará reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser una de las figuras más temidas de MLB hace dos años. En la postemporada de 2023, el cubano fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), luego de una actuación histórica que lo colocó entre los bateadores más determinantes del béisbol.

Philadelphia apuesta por su poder, intensidad competitiva y experiencia en juegos de alta presión, cualidades que encajan con un roster diseñado para pelear por el título.

Una apuesta de alto impacto y bajo riesgo

Para la franquicia, el contrato de un año limita el riesgo financiero y, al mismo tiempo, ofrece un alto potencial de retorno si García logra recuperar su forma ofensiva. Para el jugador, el acuerdo representa la posibilidad de reposicionarse en el mercado y aspirar a un contrato de mayor duración en el futuro.

Adolis García está representado por la agencia Octagon, y de completarse el examen médico, el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas.